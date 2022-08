Reflektantu papilduzņemšana bakalaura un maģistra studiju programmās Liepājas Universitātē

Iespēja pieteikties uz valsts finansētajām budžeta vietām vēl ir bakalaura studiju programmās (pilna laika klātienē) “Informācijas tehnoloģija”, “Viedās tehnoloģijas un mehatronika”, “Vides inovāciju tehnoloģijas”, “Tūrisma un rekreācijas vadība”, “Sociālais darbinieks”, “Logopēdija”, “Sākumizglītības skolotājs”, “Pirmsskolas skolotājs”, “Skolotājs” (dizaina un tehnoloģiju skolotājs, angļu valodas skolotājs, dabaszinību skolotājs (dabaszinību un fizikas, un ģeogrāfijas skolotājs), matemātikas skolotājs, datorikas skolotājs), “Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija”, “Eiropas valodu un kultūras studijas (bez priekšzināšanām)”. Savukārt maģistra studiju programmās budžeta vieta pieejama šādās programmās (pilna laika klātienē): “Informācijas tehnoloģija”, “Ekotehnoloģijas”, “Sociālais darbs”, “Izglītības zinātnes” (dažādība un iekļaušanās izglītībā, izglītības vadība) un “Jaunie mediji un audiovizuālā māksla.”

Studētgribētājiem ir pieejamas maksas studiju vietas visās LiepU piedāvātajās studiju programmās, tajā skaitā neklātienes studijās. Svarīgi, ka studentam, iestājoties maksas studiju vietā, turpmākajos gados ir iespējas studijas turpināt budžeta vietā, ja studiju laikā ir labas sekmes. To nodrošina rotācijas princips – studiju sekmju izvērtēšana vienu reizi gadā.

Pieteikties studijām ir iespējams gan elektroniski, izmantojot saiti e.liepu.lv/uznemsana (pamatstudijām) vai e.liepu.lv/magistrantura, gan klātienē. Pieteikšanās studijām klātienē notiek Liepājas Universitātē, 227. telpā. Darba laiks no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00, piektdienā no plkst. 9.00 līdz 13.00. Reflektantiem līdzi jāņem pase vai identifikācijas karte, izglītības dokumenti, ja nepieciešams – vārda/ uzvārda maiņu apliecinošs dokuments, kā arī studiju pieteikuma maksu apliecinošs dokuments.

Vairāk par papilduzņemšanu skatīt LiepU mājaslapas sadaļā GRIBU STUDĒT.