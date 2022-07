Mazā ērgļa aizsardzībai Krāslavas novada Bērziņu pagastā noteikts mikroliegums

Lēmums par mikrolieguma izveidošanu pieņemts Valsts meža dienesta Dienvidlatgales virsmežniecībā, nosakot mikroliegumu un tā buferzonu īpaši aizsargājamai putnu sugai - mazā ērgļa jeb "Clanga pomarina" ligzdošanas atradnes aizsardzībai. Mikroliegums atrodas teritorijā Krāslavas novada Bērziņu pagastā.

Mikrolieguma izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas kārtība nosaka Ministru kabineta noteikumi "Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu". Tajos pausts, ka mikroliegumu īpaši aizsargājamo putnu sugu aizsardzībai izveido, ja ap pēdējos piecos gados vismaz reizi apdzīvotu ligzdu teritoriju ir attiecīgās sugas prasībām piemēroti ligzdošanas apstākļi.

Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) publiskotā informācija liecina, ka mazā ērgļa areāls, salīdzinājumā ar citiem Eiropā sastopamajiem plēsīgajiem putniem, ir neliels. Aptuveni 99% no pasaules populācijas ligzdo Eiropā, aptverot Balkānu pussalu, Rumāniju, Ungāriju, Slovākiju dienvidos. Ziemeļos areāls sniedzas līdz Baltijas jūrai, ieskaujot Baltijas valstis - Lietuvu, Latviju un Igauniju. Rietumos tas plešas no Mēklenburgas-Priekšpomerānijas Vācijā, cauri Polijai, Baltkrievijai un Ukrainai līdz Novgorodas un Rjazaņas reģioniem Krievijā austrumos. Nelielā skaitā tas sastopams izolētās populācijās arī Kaukāza reģionā - Gruzijā, Armēnijā, Azerbaidžānā un Irānā, kā arī uz dienvidiem no Melnās jūras, Turcijā.

Mazais ērglis ir migrējoša suga - tas ziemo Āfrikā, uz dienvidiem no ekvatora.

Latvijā ligzdo aptuveni 4300 pāru jeb 20% no pasaules populācijas. Līdz ar to Latvija ir īpaša atbildīga sugas globālo saglabāšanu, norāda DAP. Latvija un ar to robežojošās valstis - Igaunija, Lietuva, Baltkrievija, kā arī Polija un Rumānija, ir mazā ērgļa genofonda nozīmīgākās glabātājas.

Mazie ērgļi atšķirīgā ligzdošanas blīvumā ir sastopami visā Latvijas teritorijā. Tie izvairās no plašiem sausieņu priežu mežiem un ligzdo galvenokārt mežsaimnieciski maz ietekmētos pieaugušos auglīgo tipu mežos lauksaimniecībā izmantojamo zemju un jo īpaši zālāju tuvumā. Ligzdas putni būvē galvenokārt eglēs un bērzos, kā arī ozolos, apsēs un melnalkšņos.