Pēc izglītības kolēģu lūguma VI veica skolēnu atbrīvojumu no eksāmeniem medicīnisko izziņu pārbaudes procesu divās Rīgas mikrorajona skolās - Rīgas Purvciema vidusskolā par 12.klases 18 skolēniem un Rīgas Anniņmuižas vidusskolā par 12.klases 27 skolēniem un 9. klases 32 skolēniem.

Rīgas Anniņmuižas vidusskolā inspekcija konstatēja, ka ģimenes ārsta atbrīvojums no eksāmeniem nav pamatots vienam skolēnam no 27 vidusskolas grupā, un trīs skolēniem no 32 pamatskolas grupā.

VI norāda, ka vienā gadījumā ģimenes ārsts izrakstījis atbrīvojumu no eksāmeniem skolēnam, kurš ilgstoši bijis ārvalstīs, un pie ģimenes ārsta nav bijis kopš 2018.gada. Savukārt pārējos trijos gadījumos inspekcija konstatēja, ka ģimenes ārsti nepamatoti izsnieguši izrakstus par atbrīvojumiem trīs skolēniem. Tur dokumentācijā nav bijis neviena ārsta speciālista slēdziena, līdz ar to nav konstatējams pamats atbrīvojumam.

Tikmēr Purvciema vidusskolā nepamatoti atbrīvojumi nav konstatēti.

Inspekcija pārbaudes procesā vērtēja katra skolēna ambulatorajā kartē veiktos secīgos ģimenes ārsta ierakstus par veselības problēmām, secīgus tālāku izmeklējumu nosūtījumus, to rezultātus, un ārsta speciālista slēdzienu par atbrīvojumu no eksāmeniem veselības stāvokļa dēļ.

Šobrīd inspekcija ir pabeigusi no eksāmeniem atbrīvoto skolēnu medicīnisko izziņu pamatotības pārbaudi, kam tagad seko četru ģimenes ārstu rīcības izvērtējums. Par nepamatotas medicīniskās izziņas izsniegšanu var tikt piemērots aizrādījums vai administratīvais sods, norāda VI.