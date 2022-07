Saeimā ir 100 deputāti un valdībā - 14 ministri. NBS neatklāj, kuri pieci no viņiem ir zemessargi.

Mobilizācijas likums paredz, ka valsts apdraudējuma novēršanā mobilizācijai nav pakļauti parlamenta deputāti un Ministru kabineta locekļi.

Visticamāk, šai valdībai un 13. Saeimai būs jālemj par Aizsardzības ministrijas (AM) sagatavoto valsts aizsardzības dienesta (VAD) reformu. Saskaņā ar AM plānu, VAD pakāpeniski tiks ieviests piecu gadu laikā. No 2023. gada 1. janvāra dienestam varēs pieteikties brīvprātīgi.

Iesaukums tiek plānots divas reizes gadā - janvārī un jūlijā. Tāpat būs iespējams izvēlēties dienestu no četriem veidiem. Varēs iekļauties valsts aizsardzības dienestā vai arī noslēgt līgumu par piecu gadu ilgu dienestu Zemessardzē. Tāpat būs pieejams vada komandiera kurss augstskolā, kā arī alternatīvais - Iekšlietu ministrijas, Veselības, Labklājības ministrijas - dienests.

Aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP) paziņojis, ka esošais brīvprātības princips stāties Zemessardzē vai sākt dienestu profesionālajā dienestā ir sācis sasniegt griestus un tālāka skaitliskā sastāva palielināšana var būt riskanta. Sabiedrībai esot svarīgi apzināties, ka, jo lielāks būs militāri sagatavotu un apmācītu iedzīvotāju skaits, jo mazāka kļūs iespējamība, ka Krievijai būs vēlēšanās vērst savu militāro agresiju pret Latviju.