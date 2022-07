Raimonds Graube: Patlaban nav vērojami militāri priekšnoteikumi, lai Ukraina atbrīvotu Krievijas okupētos piejūras rajonus valsts dienvidos

Lai šādu operāciju realizētu, Ukrainai pietiekamā vairumā ir nepieciešami precīzi rietumvalstu tālas darbības ieroči. Graube uzskata, ka Rietumiem jāpalielina piegāžu apjomi, jo, spriežot pēc publiski pieejamās informācijas, pašreizējie apjomi vēl nav pietiekami.

Lai arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis devis armijai pavēli atbrīvot Krievijas okupētos piejūras rajonus valsts dienvidos, šādu Ukrainas paziņojumu varot vērtēt no divām pusēm.

Pirmkārt, to var vērtēt kā informatīvās kara kampaņas faktoru, kas nozīmē, ka šādiem Ukrainas paziņojumiem ir liela psiholoģiska nozīme par to, ka Ukraina pāriet no aizsardzības uz atbrīvošanu.

Otrkārt, šis paziņojums ir jāvērtē no militārā faktora, proti, rietumvalstu ieroči sevi ir apliecinājuši un tas liek demoralizēt pretinieku un pārskatīt plānus.

"Krievijas pārapgādes vienības Ukrainas Austrumos ir diezgan nopietni cietušas, ir iestājusies operatīvā pauze, tāpēc Ukraina var izmantot šo situāciju sev par labu, lai attīstītu panākumus dienvidos. Pat ja potenciālais uzbrukums neizdodas, tas liek Krievijai pārdislocēt savus spēkus plašākā frontē," uzsvēra Graube.

Vērtējot, vai un kad šajā karā ir gaidāmi būtiski pavērsieni, eksperts norādīja, ka viss būs atkarīgs no diviem faktoriem: kā noritēs Ukrainas pārapbruņošana ar rietumu tehnoloģijām un kā Krievija atrisinās mobilizācijas jautājumu. Pēdējais attiecoties ne tikai uz cilvēkresursiem, bet arī bruņojumu.

"Tiesa gan, kā liecina pēdējā mēneša darbība, krieviem artilērija neaptrūkstas un, šķiet, šis ir vienīgais veids, kas viņiem palicis," piebilda Graube.

Viņš arī pauda uzskatu, ka ir diezgan drošs par to, ka vismaz daļa Krievijas virsniecības saprot kara realitāti, tomēr Krievijas prezidenta Vladimira Putina līmenī netiek operēts ar patiesu informāciju.

"Kara gaitā redzams, ka pastāv bailes no patiesības ziņošanas, politiskajos līmeņos nenonāk informācija, jo tad rīcība būtu savādāka. Putina līmenī neoperē ar patiesu informāciju. Tur dzīvo melu un aizspogulijas pasaulē un paralēlā realitātē," piebilda Graube.