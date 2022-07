VADC jūlijā dosies 55 izbraukumos un aicina ikvienu ziedot asinis

Viņa uzsver, ka karstums un atvaļinājumu laiks diemžēl nav atcēlis smagas saslimšanas, tostarp hronisku slimību saasinājumus un traumas, kuru ārstēšanā eksistenciāla nozīme ir asins komponentiem.

Tādēļ VADC šomēnes dosies 55 izbraukumos un aicina ikvienu pirms došanās atvaļinājumā ziedot asinis.

"Ikviens donors papildus gandarījumam par trīs dzīvību glābšanu saņem vienu apmaksātu dienu, kas sniedz iespēju pagarināt atvaļinājumu," informē Bormane.

VADC turpina gaidīt donorus visās pastāvīgajās ziedošanas vietās Rīgā - Sēlpils ielā 9, Merķeļa ielā 11 -, Liepājas slimnīcā, Rēzeknes slimnīcā, reģionālo slimnīcu Asins sagatavošanas kabinetos Ventspilī, Jelgavā, Valmierā un Daugavpilī.

No 11.jūlija atkal būs iespēja ziedot asinis "Gaiļezera" slimnīcā, kur turpmāk VADC pieņemšanas punkts darbosies jaunās telpās, netālu no ieejas stacionārā Hipokrāta ielā 2.

Savukārt izbraukumi plānoti Rīgā, Zilupē, Rēzeknē, Jēkabpilī, Apē, Viļakā, Lejasciemā, Bērzpilī, Rugājos, Gulbenē, Krāslavā, Maltā, Vārkavā, Viļānos, Ludzā, Madonā, Jelgavā, Iecavā, Smiltenē, Siguldā, Tukumā, Cēsīs, Kuldīgā, Talsos, Aizkrauklē, Ādažos, Valkā. Šodien no plkst.10 līdz 13 asinis var ziedot Ērgļu saieta namā, no plkst.9 līdz 13 - Jēkabpils poliklīnikā, bet no plkst.10 līdz 14 - "Skanstes City" Rīgā.