Tvarsta nakts basketbolistus, no Mēmeles izzvejo granātu, Daugavpilī dzenas pakaļ alus kastei: kriminālā province

Laimes krekliņā dzimis kāds puišelis, kurš peldējies Bauskā – Mēmeles upē. Viņš no tās izzvejojis, pēc visa spriežot, no pasaules kara laikiem saglabājušos granātu un atpūtniekiem par šausmām to iznesis krastā. Savukārt, iespējams, sportiskas aktivitātes vakara stundās nāksies iegrožot Gulbenes jauniešiem. Kāda gulbeniete pasūkstījusies, ka viņai nepatīk, ka jaunieši viņai traucējot naktsmieru metot bumbu basketbola grozā. Savukārt daudzi gulbenieši sociālajos tīklos jauniešus aizstāv – labāk lai metot bumbu grozā, nekā “metot pa lampu”.

Bēdīgi šāda gribēšana mešanai “pa lampu” beigusies kādai daugavpiliešu trijotnei, kura kādā degvielas uzpildes stacijā nozaga kasti ar alu. Ar kāroto miestiņu viņi nekur tālu netika – ātri vien viņus notvēra pašvaldības policisti, bet viens pa tiešo “ieskrēja” ātrās palīdzības mediķu rokās.

Izdemolē Zaķusalas peldvietas ģērbtuvi

Jūlija sākumā kādi aptrakuši huligāni izdemolēja Zaķusalas peldētavas ģērbtuvi Līvānos. (Foto: Līvānu novada pašvaldība)

Pirmās jūlija nedēļas atpūtu līvāniešiem pamatīgi sagandējuši kādi aptraukuši huligāni, kuri pirmdienas vakarā atpūtas vietā Līvānos - Zaķusalā pie Dubnas ietekas Daugavā, kuru iedzīvotāji izmanto, lai baudītu ūdens priekus, izdemolēja pagājušajā gadā uzstādīto pārģērbšanās kabīni, informē novada pašvaldība. Vietvara sociālajos tīklos raksta:

“Pašvaldība gatavo iesniegumu policijai, ir atsaukušies arī iespējamie aculiecinieki. Aicinām arī citus iedzīvotājus, kuriem ir kāda informācija par notikušo, vērsties pašvaldībā vai policijā”.

Liepājnieki paliek bez stikliem

Naktī uz ceturtdienu izdauzīti stikli tramvaja pieturai iepretim Liepājas tirdzniecības namam „Kurzeme”. (Foto: liepajniekiem.lv)

Savukārt pašā Liepājas centrā – iepretim tirdzniecības namam „Kurzeme” nedēļas vidū vandaļi izsituši visus tramvaja pieturas “Kurzeme” nojumes stiklus. Liepajniekiem.lv raksta:

„Portāls novērojis, ka ir izsisti tramvaja pieturas “Kurzeme” stikli. Ceturtdien vēl pirms pulksten 11.00 stikla lauskas klāja teju visu teritoriju zem pieturvietas nojumes”.

Bez stikliem pieturvieta palikusi ceturtdienas agrā rītā. Tramvaja pietura, kas jau tā ir sliktā stāvoklī, nu palikusi arī bez stikliem, sūkstās rekurzeme.lv.

Puišelis Bauskā no Mēmeles izzvejo granātu

Kāds puišelis peldoties Mēmelē no upes izvilka granātu, kura bija „atpeldējusi” no Otrā pasaules kara. (Foto: ekrānuzņēmums no laikraksta "Bauskas Dzīve")

Pirms nedēļas - 30. jūnija vakarā pēc pulksten 17.00 kāds bērns, kas peldēja Mēmeles upē pie gājēju tiltiņa, no ūdens izvilka granātu. Tika izsaukta gan pašvaldības policijas, gan Valsts policijas darbinieki, kuri visiem lika pamest peldēšanās vietu. Citi pārgāja mazliet tālāk baudīt ūdenspriekus, bet citi atkal vēroja notikumu attīstību, raksta laikraksts „Bauskas Dzīve”.

Ap septiņiem vakarā ieradās Nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas vienības pārstāvis. Viņš paņēma sprādzienbīstamo priekšmetu un to aizveda neitralizēšanai drošā vietā.

Speciālists „Bauskas Dzīvei” sacīja, ka tā bija F1 granāta (tādas ražoja Krievijā no Pirmā pasaules kara līdz Otrā pasaules kara beigām). Pēc visa spriežot, arī šī granāta Zemgales mežos bija palikusi no Otrā pasaules kara un tagad ieskalota upē. Viņš pats pirms diviem ar pusi mēnešiem braucis uz Bauskas novada Mežotni pēc tāda paša sprādzienbīstama priekšmeta. Tieši granātas visbiežāk ar palu ūdeņiem tiekot izskalotas tuvāk krastam vai krastā. Neskatoties uz ilgstošo atrašanos ūdenī, šie priekšmeti tomēr ir bīstami un tos noteikti nevajadzētu aiztikt ar rokām, uzsver speciālists.

Peldētgribētāji tūlīt pēc kara laika liecības aizvākšanas kāri metās upē. Toties daži „Bauskas Dzīvei” pauda, ka mazliet bail, jo „vajadzētu visu te pārmeklēt, ja nu vēl te guļ kādas desmit granātas”.

Daugavpilī policisti dzenas pakaļ un notver alus kastes zadzējus

Daugavpils pašvaldības policijas izsauktā mediķu brigāde sniedz palīdzību nepilngadīgajam alus zaglēnam. (Foto: Daugavpils pašvaldības policija)

Kāda nepilngadīgu jauniešu trijotne Latvijas otrajā lielākajā pilsētā nakts laikā degvielas uzpildes stacijā pamanījušies nozagt alus kasti. Jebkurā gadījumā pie alus likumīgā kārtā viņi jau netiktu, jo, pirmkārt, nakts laikā alkoholiskos dzērienus netirgo un, otrkārt, nepilngadīgajiem tos neviens arī nepārdotu. Tā nu putojošā miestiņa kārotājiem nācās pārkāpt visus iespējamos priekšrakstus, bet labu galu tas neņēma. Pašvaldības policija vēsta:

“Aizvadītās nedēļas nogalē, naktī no 1. uz 2.jūliju, Daugavpils pašvaldības policijā tika saņemts izsaukums uz vienu no pilsētas mikrorajoniem, kur kāda jauniešu kompānija skaļi uzvedās un konfliktēja.

Notikuma vietā satiktās personas izstāstīja policijas darbiniekiem, ka trīs jaunieši tuvākajā degvielas uzpildes stacijā nozaguši kasti ar alus pudelēm. Vienu jaunieti aculiecinieki bija aizturējuši, bet redzot policijas ierašanos, jaunietis tomēr izrāvās, metās pāri žogam un aizbēga. Aculiecinieki arī sniedza jauniešu aprakstus un pašvaldības policijas darbinieki devās apsekot tuvāko apkārtni.

Jau pēc neilga laika policisti pamanīja aprakstam atbilstošus divus jauniešus 18. novembra ielā, kuri, ieraugot policijas ekipāžu, nometa kasti ar pudelēm un metās bēgt. Pēc spraigas, bet neilgas pakaļdzīšanās abi tika aizturēti. Savukārt vēl pēc kāda brīža, nākot talkā nevienaldzīgiem iedzīvotājiem, tika aizturēts arī trešais bēglis. Kā izrādījās, visi aizturētie bija nepilngadīgas personas.



Aizturēto apskates gaitā tika konstatēts, ka vienam no viņiem ir sagriezta roka, tādēļ uz notikuma vietu tika izsaukta neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde, kura cietušajam sniedza nepieciešamo medicīnisko palīdzību. Uz notikuma vietu tika izsaukti arī Valsts policijas darbinieki turpmāko procesuālo darbību īstenošanai”.

Gulbenē tvarsta nakts basketbolistus

Gulbeniešos asas diskusijas raisījis basketbola grozs Nākotnes ielas mikrorajonā – pa to “mūsu nākotne” nevar rimt vien mest bumbu pat vēlās vakara un nakts stundās! (Foto: Lita Krone/LETA)

Gulbeniete Līga Jogure vietējam laikrakstam “Dzirkstele” pasūkstījusies par bērniem un jauniešiem, kuri viņas daudzdzīvokļu mājas pagalmā mētā baskatbola bumbu:

“Dzīvojot Nākotnes ielā Gulbenē, gribētos, lai pēc pulksten 22.00 apkārtnē kļūtu klusāk un cilvēki savos dzīvokļos varētu atpūsties. Pretenzijas ir tieši par basketbola grozu, kurš atrodas rotaļlaukuma teritorijā. Gribētos, lai tas grozs tiktu noņemts. Cauru dienu un arī vēlās vakara stundās tur blaukšķ bumbotāji. Garām iedama, esmu aizrādījusi: “Bērni, jums pulksten 22.00 būtu jābūt mājās”. Jau agrāk esmu vērsusi policijas uzmanību uz trokšņošanu vakara stundās Nākotnes ielas rotaļlaukumā. Tad tur bija parādījies uzraksts, ka ļauts darboties līdz pulksten 22.00. Vēlāk tas uzraksts pazuda. Un bumbošana notiek arī vēlos vakaros. Ir taču basketbola grozi stadionos un pie sporta centra! Kāpēc vēl basketbola grozam jābūt arī Nākotnes ielas dzīvojamajā masīvā?”

Uz to Gulbenes pašvaldības policijas priekšnieks Mārtiņš Didrihsons-Linards laikraksta “Dzirkstele” atbild: “Reiz jau bija ieteikums noņemt basketbola grozu Nākotnes ielas masīvā. Pilsētas pārvalde tam nepiekrita. Vecākiem ir jāseko līdzi saviem bērniem. Kopumā – būtu labi, ja pēc pulksten 23.00 tiktu nodrošināts naktsmiers. Taču, piemēram, skaļas “disenes” nedrīkst traucēt citiem iedzīvotājiem arī dienas laikā. Būtiski, vai traucē vairāk nekā vienam iedzīvotājam. Ja naktī kāds spēlē bumbu, var izsaukt policiju. Darbdienās pašvaldības policija pēc pulksten 22.00 gan nestrādā un zvanīt pašvaldības policijai nav jēgas. Jāzvana Valsts policijai uz 110, kura reaģēs. Izņēmums ir vienīgi piektdienās, sestdienās un svētdienās, kad pašvaldības policija strādā visu dienu un naktī līdz pulksten 5.00”.

Šī gulbenietes Līgas Jogures sūkstīšanās par basketbola bumbas mētāšanu vēlās vakara stundās izpelnījusies karstas diskusijas sociālajā tīklā “Facebook”, kur viens otrs aicina gulbenietes pārmetumus par sportošanu nominēt kategorijā “Gada sūdzība”. Lūk, daži viedokļi:

Jekaterina Kremkova: “Manā pavadītajā bērnībā Nākotnes ielā mēs līdz tumsai ārā spēlējām pie logiem, skraidijām, ķerenes un paslēpes spēlējām, neviens nekad nesūdzējās. Tagad tik dzirdu ka pēc 22.00 jau bļauj uz bērniem, draud ar policiju, sauc policiju, viens vīrietis vispār bildēja-filmēja bērnus kas arī nav pareizi. Kaut kāds murgs. Un pēc tam visi sūdzas par jauniešiem. ka nesporto, telefonos, sēž neko nedara...”

Liene Liene: “Labāk lai jaunieši vai bērni spēlē basketbolu kaut visu nakti, nekā dzeras un narkojas pa pakšiem... Ja gribās dzīvot klusumā tad jāiet uz laukiem vai pansionātu. Veselīga jaunatne ir mūsu nākotne”.

Sintija Krišjāne: “Aiztaisi logu un problēma ir atrisināta”.

Inese Bebre: “Jauniešiem tak ir kur jāpaliek. Un labāk, lai skan jauniešu čalas nekā dzērāju lamas”.

Tā Pati Maruta: “Bumbas dauzīšana rada lielu troksni, patīkami tas nebūs nevienam mājas iemītniekam, viņiem arī ir tiesības atpūsties”.

Egils Opss: “Jāpērk privātmāja un būs kā klusums, tā miers. Un, kā saka, atpūtīsies, kad uzmetīs trīs saujas smilts”.