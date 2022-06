Kā liecina Labklājības ministrijas izstrādātais rīkojums "Par darba dienas pārcelšanu 2023.gadā", darba dienu no piektdienas, 5.maija, iecerēts pārcelt uz sestdienu, 20.maiju.

Rīkojuma projekts attieksies uz no valsts budžeta finansējamām valsts pārvaldes iestādēm un to darbiniekiem, kuriem ir noteikta piecu darba dienu nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai. Pārējie darba devēji šādām izmaiņām var pievienoties atbilstoši saviem ieskatiem.

LM rīkojuma projekta anotācijā norāda, ka darba dienu pārcelšana tiek īstenota jau ilgstoši un, gadiem ejot, kļuvusi par tradīciju, kuru sabiedrība kopumā atbalsta un vērtē pozitīvi.

Pārceļot minēto darba dienu uz sestdienu tā paša mēneša laikā, tiks nodrošināta nedēļas darba laika nepārtrauktība tajā nedēļā, no kuras tās tiks pārceltas, savukārt iedzīvotājiem tiks nodrošināts lielāks atpūtas dienu skaits pēc kārtas, kuras tie varēs izmantot pēc sava ieskata, uzsver ministrija. Turklāt kopējais darba dienu skaits kalendārajā gadā nemainīsies.