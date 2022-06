Policija rosina apsūdzēt vīrieti par uzbrukumu Ukrainas karoga dēļ; sākta dienesta pārbaude

VP šonedēļ kriminālprocesā pabeigusi izmeklēšanu un tas nodots kriminālvajāšanas sākšanai pēc Krimināllikuma panta par huligānismu, kas saistīts ar miesas bojājumu nodarīšanu, apstiprināja VP Sabiedrisko attiecību nodaļā.

Konkrētajā incidentā policija izdarīja visu atbilstoši likumam, objektīvi un ātri noskaidrojot un aizturot vainīgo personu, gan rūpīgi, profesionāli un ātri veicot izmeklēšanu, kas notika ciešā sadarbībā ar prokuratūru, apgalvoja policijā.

Cietušo jaunieti pārstāv advokātu birojs "Rusanovs&Partneri". Advokāts Egons Rusanovs sociālajā tīklā "Facebook" ierakstījis, ka, lietu nododot kriminālvajāšanai prokuratūrā, uzbrucējs jau atkal ir brīvībā. Advokāts norāda, ka, zinot, cik grūti sākotnējā kriminālprocesa stadijā ir panākt pat par nevardarbīgiem noziegumiem aizdomā turētā atbrīvošanu no apcietinājuma, tie ir "ievērības cienīgi triecientempi".

Vienlaikus advokāts apgalvo, ka "ļaunas mēles mēlš, ka blakus uzbrucējam automašīnā esot bijusi policijas darbiniece - viņa dzīvesbiedre".

Policijā detalizētu komentāru par minēto nesniedza, taču apliecināja, ka ir sākta dienesta pārbaude.

"Jebkurš signāls vai indikācijas par iespējamu darbinieku nelojalitāti, neadekvātu rīcību tiek rūpīgi pārbaudīts, tiek veiktas dienesta pārbaudes, notiek aktīvs iekšējās kontroles darbs. Vēlreiz apliecinām, ka nelojāliem darbiniekiem policijā nav vietas," norādīja policijā.

Jau ziņots, ka piektdienā, 20.maijā no Brīvības pieminekļa līdz Uzvaras parkam Pārdaugavā notika gājiens "Par atbrīvošanos no padomju mantojuma".

Pēc gājiena netālu no pasākuma vietas, Eduarda Smiļģa ielā, kāds automašīnas "BMW" vadītājs izkāpa no sava transportlīdzekļa un nodarīja miesas bojājumus 2003.gadā dzimušam jaunietim, kuram ap pleciem bija aplikts Ukrainas karogs. Pēc notikušā "BMW" vadītājs aizbrauca no notikuma vietas Bāriņu ielas virzienā.

Policijā tika sākts kriminālprocess un veiktas operatīvās un izmeklēšanas darbības, kuru laikā noskaidrots iespējamais vainīgais - 1984.gadā dzimis vīrietis, kurš jau iepriekš ir nonāci policijas redzeslokā.

Automašīnu "BMW" policija atrada kādas privātmājas pagalmā, turklāt tai bija nomainītas valsts reģistrācijas numurzīmes, lai vainīgais slēptu savu atrašanās vietu. Pats uzbrucējs bija paslēpies savā dzīves vietā bēniņos aiz skursteņa.

Vīrieti aizturēja Rīgas Zemgales iecirkņa likumsargi kopā ar Rīgas reģiona pārvaldes Speciālo uzdevumu bataljona darbiniekiem. Tiesa sākotnēji vīrietim kā drošības līdzekli piemēroja apcietinājumu.

Gājienā "Par atbrīvošanos no padomju mantojuma" pēc VP aplēsēm bija pulcējušies aptuveni 5000 cilvēku.