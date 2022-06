Rīgas dome brīdina: tunelis Lāčplēša ielā nav paredzēts velosipēdistiem!

Tautas valodā runājot, šajā gadījumā uzskatāmi nostrādāja princips “gribēja kā labāk, bet sanāca kā vienmēr…”. 27. maijā vicemērs Ķirsis, rīdziniekiem prezentējot jauno infrastruktūras objektu, teica: “Svarīgi, ka, realizējot šādus projektus, tiek turpināts domāt par vides pieejamību visiem satiksmes dalībniekiem - veidoti gājēju un veloceļu savienojumi, nobrauktuves un tamlīdzīgi. Pilsētā jābūt ērti pārvietoties ikvienam.” Tā liekot domāt, ka šis jaunais tunelis paredzēts arī riteņbraucējiem, ar to izpelnoties pamatīgu kritikas vētru, jo velobraucējiem tas ir teju vai “nāves slazds”. Biedrība “Pilsēta cilvēkiem” pēc pāris dienām pat rīkoja protesta demonstrāciju-piketu, uzsverot, ka atjaunotais tunelis ir bīstams dzīvībai.

Atjaunotais tunelis Maskavas ielā zem Lāčplēša ielas riteņbraucējiem pārvērties par “nāves slazdu”, bet Rīgas dome uzsver, ka tas nav paredzēts velosipēdistiem. (Foto: Mārtiņš Ziders)

Tunelim ir četras “aklās” zonas, kas riteņbraucējiem zigzagā neļauj izbraukt nobrauktuves/uzbrauktuves pagriezienus un redzēt pretimbraucošos vai pretimnākošos. Sociālajos tīklos Rīgas domei tika jautāts - vai tiešām to apmierina šāds veikums?

Eiropas kustības Latvijā vadītājs Andris Gobiņš pat pieļāva, ka Valsts kontrolei būtu jāvērtē tuneļa pārbūvē izmantoto līdzekļu lietderība. Viņaprāt, jautājums varētu būt arī par tuneļa projektētāju kvalifikācijas atbilstību.

Vēlāk Ķirsis televīzijā taisnojās, ka šajā gadījumā runa nav bijusi vis par jauna tilta būvniecību, bet gan par veca objekta remontu. Tādēļ bija jārēķinās ar noteiktiem ierobežojumiem.

“Ja gribētu vēl kaut ko mainīt, noraut stopkrānu, pārprojektēt, tad, ņemot vērā, ka šajā projektā ir ievērojams Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējums, tas radītu risku nepagūt kaut ko paveikt laikā, un galu galā nāktos atmaksāt ES līdzekļus.

Ja runājam par tuneli, es būtu apmierinātāks, ja tur viss būtu taisnvirzienā, pārredzami, ar skaistu nobraukšanu un uzbraukšanu. Bet, pirmkārt, to nav iespējams izdarīt pēdējā brīdī. Otrkārt, Satiksmes departamentā un projektētāji minēja arī vairākus tehniskus iemeslus, kāpēc izvēlēti vieni vai citi risinājumi,” Ķirsis teica TV3 ziņām.

Tagad Rīgas domes Satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītājs Jānis Vaivods Jauns.lv skaidro: “Ir būtiski saprast, ka šis ir gājēju tunelis, nevis velo tunelis. Velosipēdistiem ir rampa pie Daugavas. Salu tilta 2. etapa realizētajos objektos uzmanība tika pievērsta atbilstošai vides pieejamības veidošanai, ņemot vērā sabiedriskās organizācijas “Apeirons” (invalīdu un viņu draugu apvienība) ieteikumus. Minētais tunelis ir drošs gan gājējiem, gan personām ar kustību traucējumiem, gan velobraucējiem, kā arī tuneļa rampu izmērs ir atbilstošs standartiem”.

Salu tilta 2. kārtas 2. etaps ietvēra trīs objektu pārbūvi, līguma kopējā summa bija 4 15 390 eiro, no tiem objekts “Gājēju tuneļa zem Lāčplēša ielas Maskava ielā pārbūve” sastādīja 2 557 082 eiro (bez PVN).

No Vaivoda teiktā var noprast – tunelis ir drošs velosipēdistiem, bet tas nav velo tunelis. Tātad – šķērsojot tuneli, kāpiet nost no riteņa, un to stumiet pie rokas. Jāatzīmē, ka apmēram pirms septiņiem gadiem, plānojot tuneļa atjaunošanu, galvaspilsētā pie teikšanas bija pavisam citi politiskie spēki, un arī plānošanas dokumentos šis tunelis nebija ierakstīts kā velobraucējiem paredzēts.

Jauns.lv aptaujāja vairākus arhitektus un pilsētbūvniekus, kuri uzsvēra – pie jaunā tuneļa risinājuma nevar vainot ne arhitektus, ne būvniekus. Kāds bija plānošanas uzdevums, tā arī tas tika projektēts. Nevienā no tuneļa zem Lāčplēša ielas atjaunošanas projektā nebija minēts, ka tas būtu paredzēts velosipēdistiem.