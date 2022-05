Saskaņā ar lēmumu par krimināllietas nodošanu tiesai 2021.gada kādā jūlija dienā abi apsūdzētie aiz atriebības vienojās par viena jaunieša tēva nogalināšanu, jo viņš iepriekš esot vardarbīgi izturējies pret jaunieti.

Realizējot noziedzīgo nodomu, apsūdzētie ieradās pie cietušā mājās, kur viens no apsūdzētajiem jauniešiem atslēdza mājas durvis un norādīja otram jaunietim uz istabu, kurā gulēja tēvs. Otrs apsūdzētais jaunietis piegāja pie istabā gulošā vīrieša un ar līdzpaņemto nazi iedūra viņam vēderā. Noziedzīgo nodomu apsūdzētajiem neizdevās realizēt līdz galam, jo cietušais no dūriena pamodās un jaunieši aizbēga no notikuma vietas.

Prokurore vienu apsūdzēto jaunieti pie kriminālatbildības saukusi pēc Krimināllikuma 20. panta otrās daļas, 15. panta ceturtās daļas un 117. panta 2. punkta. Savukārt otrs apsūdzētais jaunietis pie kriminālatbildības saukts pēc Krimināllikuma 15. panta ceturtās daļas un 117. panta 2. punkta.

Lieta izskatīšanai nosūtīta Zemgales rajona tiesai (Jelgavā).

Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr viņas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.