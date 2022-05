Vientuļais samurajs Beberliņos, superlēnais igaunis Kuldīgā un “kabači” Ādažu tualetē: kriminālā province

Kāds pāvilostnieks jūras liedagā atradis vairākus desmitus “plastmaseņu” ar dīzeļdegvielu, kurus nodevis vides sargiem. Savukārt Ādažu pašvaldības policija medī visādus “kabačus” un “andžus”, kuri regulāri apķēpā sabiedriskās tualetes. Toties Zemgales policisti var lepoties ar pamatīgu ķērienu “četri vienā” – viņi Salas pagastā (kas gan jau ir Sēlijā) “sašņorējuši” 52 gadus vecu vīrieti, kurš bija paslēpis nelegālas cigaretes, kreiso dīzeļdegvielu, pašgatavotas brāgas kannas un šaujamo.

Kabacis, Andža un citi idioti Ādažu tualetē

Ādažu pašvaldība piefiksējusi ciemata sabiedriskās tualetes “izgreznojumus”. (Foto: Ādažu pašvaldības policija)

Ādažu novada vietvaru pamatīgi sadusmojuši mazmājiņu sienu ķēpātāji. Pašvaldības sociālo tīklu lapas tagad “rotā” raksti no sērijas “Viņus meklē policija”:

“Aicinām cilvēkus nebojājot svešu īpašumu, tai skaitā novadā esošās publiskās tualetes. Atgādinām, ka par sienu un citu infrastruktūras objektu apzīmēšanu, ēku apķēpāšanu un svešas mantas bojāšanu iespējama gan administratīvā, gan kriminālatbildība.

Ādažu policija meklē vietējās mazmājiņas ķēpātājus. (Foto: ekrānuzņēmums no video)

Ādažu novada pašvaldības policija veiks pastiprinātu videonovērošanu un patrulēšanu šajos objektos. Lūdzam iedzīvotājus ar cieņu izturēties pret svešu mantu, kā arī ziņot par pārkāpumiem, ja tādi tiek pamanīti. Ar pašvaldības policiju var sazināties pa operatīvajiem tālruņiem 67997005 un 27762020, kā arī pa e-pastu policija@adazi.lv”.

ierakstus papildina vairākas fotogrāfijas. Burtojot grūti salasāmos ķeburus uz tualetes sienām, var secināt, ka to apmeklējuši tādi huligāni kā “Andža”, “Kabacis” un citi indivīdi, kuri “niekojas” ar krāsas baloniņiem.

Viduskurzemi apceļo igaunis, kuram patīk gulēt uz tiltiem

Kādam igaunim, kurš kājām apceļo Latviju, patīk aizmigt visnegaidītākajās vietās. Piemēram, Kuldīgas novadā viņš iemīļojis snauduļot uz gājēju tiltiņiem. (Foto: Vida Press)

Kāds visnotaļ sparīgs igaunis ar savu vēlmi gulēt uz tiltiņiem un skatīties pāri žogiem suitu saimnieku sētās pamatīgi satraucis Kuldīgas novada iedzīvotāju prātus, kuri vietējai pašvaldības policijai likuši izsekot mūsu dīvainā ziemeļu kaimiņzemes ceļotāja maršrutam. Tas aprakstīts laikrakstā “Kurzemnieks”, kuram novada pašvaldības priekšnieks atskaitās par pagājušajā nedēļā paveikto:

* “17. maijs. Alsungā kāds vīrietis skatoties pār žogu sētās. Sastopam viņu – tas ir Igaunijas pilsonis, kurš kājām ceļojot pa Latviju, tālāk dosies uz Rīgu”.

* “18. maijs. Zvans no Alsungas: uz tiltiņa pār upīti guļ cilvēks. Kad ierodamies, neviena tur vairs nav, bet noskaidrojam, ka tas ir jau iepriekš sastaptais tūrists no Igaunijas”.

* “20. maijs. Kāds vīrietis guļ uz tiltiņa Pilsētas dārzā – tas pats tūrists no Igaunijas, kurš beidzot nonācis līdz Kuldīgai. Nu jau viņš devies prom”.

Vientuļais samurajs Beberliņos

Liepājas piedzīvojumu parku “Tarzānu” Beberliņos pirms pustoras nedēļas agrā rīta agrumā apmeklēja kāds laupītājs – šašlika cienītājs. (Foto: ekrānuzņēmums no video)

Liepājas piedzīvojumu parka “Tarzāns” Beberliņos vadītājs Kaspars Teivāns sociālajā tīklā “Facebook” uzrunā vietējo “samuraju”, kurš pagājušās nedēļas ceturtdienas agrā rīta stundā pārvarēja slinkumu un bija devies uz parku, lai nozagtu grilu:

“Esi sveicināts “vientuļais samuraj”, kuram bija “duka” mosties sešos no rīta, lai mērķtiecīgi dotos pēc kārotās mantas atpūtas-piknika vietā Beberliņos pie “Tarzāna”...

Mēs, “Tarzāna” kolektīvs un, domājams, arī pārējie atpūtas vietas apmeklētāji novēlam, lai Tev izdodas izcept “sulīgu un gardu” šašliku uz “gudri nozagtā” grila... Šis grils bija pieejams jebkuram piknika vietas apmeklētājam par velti. Tik vienkārši -atnāc, pacep, atpūties, savāc aiz sevis atkritumus un atstāj vietu, lai pašam un citiem patīkami atgriezties (Tevi ieskaitot, Vientuļais samuraj). Bet nē... Tev vajadzēja vienam cept, tā ,lai citiem netiek!

Tā jau ir. Samurajam nav mērķa - viņam ir tikai ceļš. Šim konkrētajam: ar grilu roķelēs uz Rīgas centrālcietumu”.

Ierakstu papildina uzņēmumi no novērošanas kameras, kuros redzams, ka uzdarbojas grila fenderētājs dižjūras krastā Beberliņos.

Kuģis no Krievijas Kurzemes piekrastē izmet “plastmasenes” ar naftu

Baltijas jūras piekrastē Pāvilostā kādam gadījies negaidīts atradums – 33 pudeles ar naftas produktiem. * (Foto: Valsts Vides dienests. )

Savukārt mazliet tālāk uz ziemeļiem no Beberliņiem Baltijas jūras krastā – Pāvilostā kādam patrāpījies gluži cita rakstura guvums, kas viņu šajā degvielas dārdzības apstākļos varētu iepriecināt. Bet nē! Atradējs bija godīgs un par savu atradumu informēja Valsts vides dienestu. VVD informē:

“21.maijā VVD saņēma iedzīvotāja ziņojumu par Pāvilostas piekrastē atrastām no jūras izskalotām pudelēm ar naftas produktu atliekām. Operatīvi reaģējot uz ziņojumu, VVD inspektori pēc notikuma vietas apsekošanas konstatēja 33 aizskrūvētas plastmasas pudeles ar naftas produktiem vai to atliekām.



Etiķetes uz pudelēm liecināja, ka tajās atrodas kuģa uzpildītās degvielas paraugs. Kuģim ņemot degvielu ostā, konkrētās degvielas paraugs tiek nodots arī kuģim. Uz izskalotajām pudelēm bija norādīts kuģa nosaukums un cita specifiska informācija. Tādējādi bija iespējams operatīvi noskaidrot aizdomās turamo kuģi, no kura jūrā varētu būt nokļuvušas degvielas paraugu pudeles. Naftas produktu noplūde vidē nav konstatēta. Pludmalē izskalotās pudeles tika nekavējoties savāktas.



VVD noskaidroja, ka aizdomās turamais kuģis pēdējo reizi Latvijas ūdeņus šķērsoja no Ustjlugas (Krievija) ostas Baltijas jūrā uz Roterdamas (Nīderlande) ostu Ziemeļjūrā. Latvija ir nosūtījusi pieprasījumu kuģa nākamās ienākšanas ostas valsts kontrolei veikt aizdomās turētā kuģa pārbaudi.



Ir uzsākts administratīvā pārkāpuma process par Latvijas ekskluzīvās ekonomiskās zonas, iekšējo jūras ūdeņu piesārņošanu no kuģiem ar bīstamām vai citām kaitīgām vielām, materiāliem vai atkritumiem, pārkāpjot normatīvajos aktos noteiktās prasības”.

Salas pagastā aiztur vīrieti ar brāgu, šaujamo un nelegālu degvielu

Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes likumsargiem pagadījies pamatīgs ķēriens, tā sakot – “četri vienā”. Policistiem Jēkabpils novada Salas pagastā, veicot kontrolpirkumu, lai identificētu personas, kuras veic nelegālu akcīzes preču tirdzniecību, aizturēja 52 gadus vecu vīrieti, kura “krājumā” bija nelegālas cigaretes, dīzeļdegviela, alkohols un šaujamais. Tiesa gan, policisti, ziņojot par šo notikumu, atbilstoši nevainības prezumpcijai, alkoholu sauc par “brāgai līdzīgu šķidrumu”, bet šaujamo par “pistolei līdzīgu priekšmetu”. Valsts policijas Zemgales pārvalde ziņo, ka viss sākās ar “nevainīgu” nelegālo smēķu pirkšanu:

“Jēkabpils novada Salas pagastā vīrietis pārdeva cigarešu paciņas ar Baltkrievijas akcīzes markām un brūnas krāsas šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku. Policijā par notikušo tika sākts kriminālprocess, kā arī tajā pašā dienā veiktas kratīšanas vīrieša dzīvesvietā.



Kratīšanas laikā likumsargi izņēma dažāda tilpuma pudeles, kurās iekšā bija aptuveni 31,7 litri dažādas krāsas šķidruma ar alkoholam raksturīgu smaku, kā arī septiņas kannas, kurās atradās aptuveni 175 litri brāgai līdzīga šķidruma. Lai noteiktu precīzu alkohola daudzumu un sastāvu, ir nozīmētas nepieciešamās ekspertīzes.

Tāpat vīrieša dzīvesvietā atradās divpadsmit 25 litru kannas, kas bija pilnas ar dīzeļdegvielu bez Latvijas akcīzes markām. Kopā tika izņemti 300 litri dīzeļdegvielas.



Jāpiebilst, ka 1970. gadā dzimušajam vīrietim draud kriminālatbildība arī pēc Krimināllikuma 233. panta otrās daļas par šaujamieroča glabāšanu bez attiecīgas atļaujas, jo viņa dzīvesvietā kratīšanas laikā tika izņemts „Valtro” pistolei līdzīgs priekšmets. Par minēto likumpārkāpumu var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.

Līdztekus cigarešu paciņām, kas tika pārdotas kontrolpirkuma laikā, likumsargi vīrieša mājvietā atrada un izņēma vēl 100 cigaretes „Premjer” bez Latvijas akcīzes markām. Atbilstoši Krimināllikuma 221.6 pantam par tādu tabakas izstrādājumu, kuri nav marķēti ar Latvijas akcīzes nodokļa markām, realizāciju nelielā apmērā, ja tā izdarīta mantkārīgā nolūkā, var tikt piemērota brīvības atņemšana uz laiku līdz vienam gadam vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sods”.