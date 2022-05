"Itālija var mūs apskaust" - Strupišs norāda, ka Latvijā lietu izskatīšanas termiņi tiesās ir ļoti labi

Viņš sacīja, ka sabiedrības uzmanība parasti tiek pievērsta atsevišķām problemātiskām lietām, bet patiesībā Latvijā lietu izskatīšanas termiņi ir ļoti labi. Pēc viņa paustā, civillietas un krimināllietas pirmajā instancē izskata vidēji sešos vai septiņos mēnešos, bet otrajā instancē civillietu izskatīšanas termiņš ir četri mēneši, bet krimināllietām - seši līdz septiņi mēneši.

"Vakar runāju ar itāļu kolēģi, Eiropas Tieslietu padomju tīkla prezidentu un viņš teica, ka Itālija var mūs apskaust par šādiem termiņiem," piebilda Strupišs.

Viņš arī skaidroja, ka pēdējā gada laikā uzticība tiesām augusi, aptuveni par desmit procentpunktiem - no 38% gadu iepriekš uz 47% pagājušā gada decembrī. Turklāt 96% tiesu klientu piecu baļļu sistēmā tiesu darbu novērtē pozitīvi - no "trīs" līdz "pieci". Turklāt "trīs", to viduvējo atzīmi, iedevuši tikai 10%, uzsvēra Strupišs.

Šodien notiks Latvijas tiesnešu konference, kurā diskutēs par tiesas neatkarību demokrātiskas sabiedrības interesēs.

Tieslietu padome informēja, ka konferenci atklās Strupišs, valsts prezidents Egils Levits, Eiropas Tieslietu padomju asociācijas prezidents Filippo Donati un tieslietu ministrs Jānis Bordāns (K).

Konferences pirmajā daļā ziņojumu sniegs Strupišs, akcentējot taisnīgas un neatkarīgas tiesas nozīmi demokrātiskā sabiedrībā. Valsts prezidenta kancelejas vadītāja vietniece Laila Jurcēna sniegs priekšlasījumu par tiesu varas institucionālo neatkarību. Rīgas Stradiņa universitātes Politikas zinātnes katedras vadītājs Mārtiņš Daugulis runās par sabiedrības uzticēšanos tiesām, vēršot uzmanību uz mūsdienu komunikācijas izaicinājumiem.

Konferences otrā daļa tiks veltīta tiesnešu pašpārvaldes aktuāliem jautājumiem. Eiropas Savienības Tiesas tiesnese Ineta Ziemele ziņos par tiesnešu pašpārvaldes lomu tiesu neatkarības stiprināšanā. Tiesnešu atlases komisijas priekšsēdētāja, senatore Dzintra Balta informēs par tiesnešu atlasi un karjeras virzību. Savukārt tiesnešu pašpārvaldes institūciju pārstāvji: Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekle, senatore Rudīte Vīduša, Tiesnešu ētikas komisijas priekšsēdētāja, Zemgales apgabaltiesas tiesnese Dace Skrauple, Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekle, Administratīvās rajona tiesas tiesnese Ilze Freimane iepazīstinās konferences dalībniekus ar tiesnešu pašpārvaldes institūciju aktualitātēm. Psiholoģe Marija Ābeltiņa sniegs priekšlasījumu par tiesnešu objektīvas spriestspējas stiprināšanu.

Šī gada Latvijas tiesnešu konference norisināsies "Splendid Palace". Latvijas tiesnešu konference tiešraidē tiks translēta Tiesu administrācijas "YouTube" kontā.

Tiesnešu konference ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, ko ne retāk kā reizi gadā sasauc Tieslietu padome. Konferencē piedalās rajonu tiesu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas tiesneši. Kā viesi uz konferenci aicināti Tieslietu padomes locekļi, Satversmes tiesas tiesneši, Latvijas tiesneši starptautiskajās tiesās un Goda tiesneši.

Latvijā kopumā ir 541 rajonu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas tiesnesis.