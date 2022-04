Skolēns no Latvijas izcīna 2.vietu Baltijas valstu ķīmijas olimpiādē

Olimpiādē Latviju pārstāvēja 6 skolēni - Varvara Gromova un Daniils Soško no RTU Inženierzinātņu vidusskolas, Daniils Kargins no Rīgas 10. vidusskolas, Kristiāns Vinters un Rostislavs Rostovskis no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas, un Rūdolfs Brahmanis no Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas. Kopumā olimpiādē piedalījās 20 skolēni no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas, viņu sniegumu vērtēja starptautiska žūrija, kuru pārstāvēja nozares eksperti no visām trim Baltijas valstīm. Olimpiādes dalībniekiem bija jāveic interesanti un atjautīgi eksperimenti - praktiska salicilskābes satura noteikšana vītolu mizā un jonu pierādīšana šķīdumā, kā arī jārisina izaicinoši teorētiskie uzdevumi par ķīmisko reakciju kinētiku, vielu kristāliskā režģa uzbūvi, elektroķīmisku ogļskābās gāzes notveršanu un jaunākajām dabasvielu sintezes metodēm.

Olimpiādei noslēdzoties, tika atlasīta Latvijas izlase starptautiskajai ķīmijas olimpiādei (IChO), kuras norise plānota attālināti no 10. līdz 20. jūlijam. Olimpiādi šogad organizē Ķīna, un tajā Latviju pārstāvēs Rīgas 10. vidusskolas 11. klases skolēns Daniils Kargins, E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 12. klases skolēns Rūdolfs Brahmanis, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 12. klases skolēns Rostislavs Rostovskis un Daniils Soško no Rīgas Tehniskās universitātes inženierzinātņu vidusskolas 11. klases.

Īpašs paldies Centrālajai Laboratorijai par sniegto atbalstu, lai Latvijas skolēnu komanda varētu spert soli pretī starptautiskajām olimpiādēm, rast iespēju pierādīt savus talantus un potenciālu pasaules mērogā.