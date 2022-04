46 Foto Ceļā uz Kijivu dodas Rīgas dāvinātie autobusi +42 Skatīties vairāk

FOTO: ceļā uz Kijivu dodas Rīgas ziedotie autobusi

Otrdien, 26. aprīlī, 9.00 no rīta ceļu no Rīgas uz Ukrainu uzsāka 11 SIA “Rīgas satiksme” autobusi, ko pagājušajā nedēļā Rīgas dome lēma dāvināt Kijivai. Atsaucoties fonda “Ziedot.lv” aicinājumam piepildīt autobusus ar ziedojumiem Kijivas iedzīvotājiem, rīdzinieki trijās dienās no 20. līdz 22. aprīlim saziedojuši vairāk nekā 50 tonnu humānās palīdzības, portālam Jauns.lv pastāstīja domē.