Apelācijas instance atceļ Rīgas domes lēmumu par Aļeksejenko atstādināšanu no amata

Tiesā informēja, ka apelācijas instance lēma no pašvaldības par labu Aļeksejenko piedzīt vidējo izpeļņu par darba piespiedu kavējumu laiku.

Spriedums ir analogs pirmās instances tiesas spriedumam, taču šādos gadījumos civillietās apelācijas instances tiesa taisa jaunu spriedumu, prasību apmierinot.

Spriedums gan vēl nav stājies spēkā, jo 30 dienu laikā ir pārsūdzams kasācijas kārtībā Augstākajā tiesā.

Rīgas dome informēja, ka pašvaldība, izvērtējot Rīgas apgabaltiesas spriedumu, secina, ka tiesa ir formāli izvērtējusi šo lietu, vispār nevērtējot pēc būtības lietderības apsvērumus, kas ir bijuši par pamatu Aļeksejenko atstādināšanai.

Tiesas spriedumā norādītais pašvaldības vēlamais rīcības modelis ir pilnīgi pretējs ne tikai Darba likumā ietverto normu mērķim, bet arī saprātīgai tiesību normu interpretācijai, apgalvo domē. Tas nozīmētu, ka pašvaldībai būtu jāļauj Aļeksejenko turpināt atrasties amatā, kurā viņš ilgstoši ir izdarījis būtiskus pārkāpumus, līdz pat brīdim, kamēr citā tiesvedības procesā trīs līmeņos tiek izskatīta pašvaldības iesniegtā prasība par darba līguma izbeigšanu ar Aļeksejenko.

Tādēļ pašvaldība iesniegs kasācijas sūdzību šajā lietā, nepieļaujot, ka stājas spēkā Rīgas apgabaltiesas spriedums.

Arī iepriekš Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa lēma apmierināt no amata atbrīvotā Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora Aļeksejenko prasību atcelt Rīgas pilsētas pašvaldības lēmumu, ar kuru viņš tika atstādināts no amata pienākumiem.

Jau vēstīts, ka Rīgas dome 2021. gada 28. aprīlī atbalstīja Aļeksejenko atbrīvošanu no Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora amata.

Aļeksejenko tika paredzēts atbrīvot no departamenta direktora amata, ja saistībā ar vienu no Rīgas pašvaldības iesniegtajiem prasības pieteikumiem tiesa pieņems spriedumu par darba līguma izbeigšanu. Attiecīgajam spriedumam, lai amatpersonu atbrīvotu no amata, ir arī jāstājas spēkā.

Pret Aļeksejenko bija sāktas divas disciplinārlietas. Pirmā lieta bija par ilgstošu interešu konfliktu, kurā viņš atradies, pieņemot lēmumus par savu bērnu māti. Tostarp pieņemtie lēmumi ir saistīti ar atalgojumu un prēmēšanu. Turklāt Aļeksejenko neesot veicis darbības, lai šo interešu konfliktu novērstu.

Otrā lieta bija saistīta ar Aļeksejenko bijušo sievu, kura tikusi algota departamentā. Šajā lietā esot saskatāmas fiktīvas nodarbinātības pazīmes. Ņemot vērā, ka šī lieta tiek izmeklēta, lai noskaidrotu visus apstākļus, Aļeksejenko tika atstādināts no amata, lai netraucētu informācijas iegūšanai.

Ņemot vērā, ka Aļeksejenko atbrīvošanai no amata nepiekrita arodbiedrība, Rīgas dome vērsās tiesā.

KNAB jau iepriekš bija sācis resorisko pārbaudi par Aļeksejenko iespējamo interešu konfliktu.

Likums par amatpersonām noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu, kā arī par valsts amatpersonas funkciju veikšanu interešu konflikta situācijā paredz 70 līdz 700 eiro lielu naudas sodu, kā arī valsts amatpersonas tiesību izmantošanas aizliegumu līdz diviem gadiem.

Iepriekš ar Rīgas domes priekšsēdētāja Mārtiņa Staķa rīkojumu par Mājokļu un vides departamenta direktora pienākumu izpildītāju iecelts Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas vadītājs Edijs Pelšs.