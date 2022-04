Karakuģa "Moskva" zaudēšana ir liela sakāve Kremlim, skaidro Rinkēvičs

"Tomēr gan nosaukums "Maskava", gan fakts, ka tas bija Melnās jūras Kara flotes flagmanis, gan tas, ka faktiski lielā mērā visa Kremļa propaganda vienmēr ir stāstījusi, cik neuzvarama ir Krievijas flote un armija, tas tomēr tiešām ir trieciens gan politiskā, gan ideoloģiskā plāksnē," atzina ministrs.

Rinkēvičs skaidro, ka keisera zaudējums būtiski ietekmē Krievijas Melnās jūras flotes darbību: "Tas tomēr bija viens no modernākajiem kara kuģiem, kas bija Krievijas kara flotei, kas nodrošināja pretgaisa aizsardzību flotē, gan arī, kā labi zinām, piedalījās operācijā pret Ukrainu jau no kara sākuma. Līdz ar to, manuprāt, tā ir gan militāra, gan politiska sakāve Kremlim, gan arī ļoti būtiska morāla uzvara ukraiņu bruņotajiem spēkiem."

