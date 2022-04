Mūsu mednieki var plūkt laurus pasaules mērogā. Latvijas staltbriežu zelta trofeju TOP 10

Izcilākā trofeja gan nomedīta Ziemeļkurzemē – Zūrās, pirms 54 gadiem. Pie zelta trofejas 1968. gadā ticis mednieks Vladimirs Sēja. Vladimira Sējas nomedīto trofeju pēc mednieka aiziešanas mūžībā “atrada” viņa medību kolēģis Jānis Vanags, vēsta Latvijas Mednieku savienība (LMS).

Šogad visu laiku izcilāko staltbriežu trofeju TOP 10 7.vietu ieguva Uldis Čibals, kura Alsviķos nomedītā brieža trofejai piešķīra 239,53 CIC punktus. (Foto: Latvijas Mednieku savienība/www.lms.org.lv)

LMS publicētā informācija liecina, ka visraženākos staltbriežus nomedī Dienvidkurzemē. Sešas no desmit “zelta trofejām” nākušas tieši no šīs puses novadiem, bet pa vienai no Ziemeļkurzemes, Ziemeļaustrumiem, Sēlijas un Rīgas reģiona.

Tiesa gan, tik diži staltbriežu medījumi kā, piemēram, kaimiņiem, mūsējiem nav iznākuši. Baltkrievijā ir nomedīts briedis, kura trofejai piešķirts 261 punkts. Medību trofejas vērtē pēc Starptautiskās medību un medījamo dzīvnieku aizsardzības komitejas (CIC) izstrādātas speciālas metodikas, ko Latvijā veic Medību trofeju vērtēšanas nacionālā komisija, kurā darbojas medību trofeju eksperti, kas saņēmuši atbilstošu CIC kvalifikācijas sertifikātu. Šobrīd jau sešas labākās Latvijas staltbriežu medību trofejas pārsniedz 240 CIC punktus, kas ir ļoti atzīstams vērtējums.

Šobrīd vienā medību sezonā atļauts nomedīt tik daudz staltbriežu, cik vispār pirms 30 gadiem Latvijas mežos vēl nedzīvoja (attēlā: Aivis Zavišs ar savu 2020. gadā Taurupē nomedīto staltbrieža trofeju). (Foto: Latvijas Mednieku savienība/www.lms.org.lv)

Trofejas izcilību vērtē pēc vairākiem parametriem, ņemot vērā tās garumu, resnumu, masu, žuburu skaitu, krāsu, apkārtmēru un citus faktorus. Ministru kabineta pieņemtie Medību noteikumi nosaka, ka Latvijā staltbriežu medību sezona ilgst no 1. septembra līdz 31. janvārim. Visvairāk staltbriežu dzīvo Dienvidkurzemes mežos, bet vismazāk – Latgales pusē. Valsts Meža dienests (VMD) lēš, ka Latvijā ir ap 71 000 staltbriežu, un to populācijai pēdējos gados ir tendence palielināties. Par to, ka staltbriežu populācija Latvijā pieaug, liecina statistiskie dati: 1991. gadā to bija tikai 25 300, 2001. gadā – 22 900, 2012. gadā – 49 600, 2018. gadā – 59 000, bet aizpērn – jau 66 000.

Pagājušajā medību sezonā bija atļauts nomedīt 28 610 staltbriežu, un VMD līdz janvāra beigām bija saņēmis informāciju par 15 125 nomedītiem dzīvniekiem. Tā kā pirms 30 gadiem Latvijā vispār nebija tik daudz staltbriežu, cik pašreiz vienas medību sezonas laikā atļauts nomedīt.