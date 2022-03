Biedrība "Rīgas Metropole" piedāvā risinājumu vietu trūkumam bērnudārzos ukraiņu bērniem

"Rīgas Metropoles" pašvaldību vadītāji ārkārtas biedru sapulcē apmainījās ar labās prakses piemēriem un pārrunāja tālāku rīcību efektīvākai Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanai. Patlaban "Rīgas Metropoles" Pierīgas pašvaldībās pēc to rīcībā esošās informācijas izmitinātas vairāk nekā 1200 personas, savukārt Rīgā reģistrēts vairāk nekā 7000 Ukrainas iedzīvotāju, kuri bēg no kara. Patiesais skaits tiek lēsts krietni lielāks.

Uz šodienu Rīgā vidēji uz katriem 96 iedzīvotājiem ir uzņemts 1 bēglis, savukārt pārējās "Rīgas Metropoles" pašvaldībās ir uzņemts 1 bēglis uz katriem 166 iedzīvotājiem. "Rīgas Metropolē" ir Rīgas, Ādažu, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu un Siguldas pašvaldības.

"Rīgas Metropoles" pašvaldībās reģistrēto bērnu skaits pārsniedz 1700, kas nozīmē, ka viens no lielākajiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaras pašvaldības, ir bērnu iekārtošana pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās.

"Lielākā bēgļu koncentrācija valstī ir tieši "Rīgas Metropoles" pašvaldībās. To kopskaits vēl pirms nedēļas bija 1200, bet šobrīd tas pieaug aritmētiskās progresijas ātrumā. Patreiz vēl gaidām valsts regulējumu un vadlīnijas atbalsta saņemšanai bēgļu uzņemšanai pašvaldībās, tomēr vienlaikus katra pašvaldība dara visu iespējamo, lai sniegtu atbalstu bēgļiem. Rīga un Pierīga saskaras ar ierobežotu mājokļu fondu un tām jau šobrīd nav vietas pirmsskolas iestādēs, bet skolēnu skaits vispārizglītojošajās iestādēs sasniedz trīsdesmit un vairāk bērnu. Līdz ar to izglītības nodrošināšana ir viens no šobrīd sarežģītākajiem uzdevumiem "Rīgas Metropolē", kam ir jādomā alternatīvi risinājumi. Sanāksmē izskanēja racionāls priekšlikums vietu trūkumu bērnudārzos risināt, piesaistot auklīšu pakalpojumu, tādā veidā sniedzot darba iespējas ukraiņu sievietēm un risinot arī valodas barjeru pirmsskolā," norāda Māris Sprindžuks, biedrības "Rīgas Metropoles" līdzpriekšsēdētājs, Ādažu novada domes priekšsēdētājs.

Visās pašvaldībās šobrīd aktīvi darbojas Civilās aizsardzības komisijas, kas risina bēgļu izvietošanas jautājumus un sociālie dienesti, kuri sniedz konsultācijas par pieejamo pašvaldības sociālo palīdzību un pabalstiem, atbalstu mājokļa nodrošināšanā, nodarbinātību, medicīnisko palīdzību, bērnu izglītības iespējām, sarunvalodas apguvi un psiholoģisko palīdzību, kā arī nepieciešamo informāciju vīzu un uzturēšanās atļauju saņemšanai. Savukārt Rīgā un Siguldā atvērti Ukrainas atbalsta informācijas centri.

Atsevišķas pašvaldības sniedz tostarp izbraukuma pakalpojumus novadu pagastu teritoriālajās pārvaldēs un vietās, kur tas ir nepieciešams, sniedzot bēgļiem un novadu iedzīvotājiem nepieciešamo informāciju un nodrošinot bēgļiem piekļuvi nepieciešamajiem valsts un pašvaldību pakalpojumiem.

Daudzas pašvaldības uzsākušas vai drīzumā plāno uzsākt nodrošināt arī maltītes vai pārtikas pakas bēgļiem. Piemēram, ņemot vērā bēgļu vēlmi pašiem pagatavot sev maltītes, pārtikas pakas kā labāko risinājumu izvēlējusies Siguldas novada pašvaldība,– jau šo piektdien uzsāks pirmo pārtikas paku izdali.

Atsevišķas pašvaldības, tostarp Ķekava un Mārupe, jau ir pieņēmušas lēmumu vai tuvākajā laikā plāno lemt par pašvaldības pabalstu privātām mājsaimniecībām, kas uzņem bēgļus, kā arī nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem mājoklim un zemei.

Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienība "Rīgas Metropole" apvieno Rīgu un teritoriju ap to. Tās kodolu veido Rīga un astoņi Pierīgas novadi - Ādažu, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu un Siguldas. Apvienības sastāvā esošo pašvaldību teritorijās dzīvo vairāk nekā 42.5% jeb virs 800 000 no visiem Latvijas iedzīvotājiem – ap 670 000 Rīgā un ap 200 000 Pierīgas novados.

