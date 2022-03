Jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaitam valstī samazinoties, slimnīcās aina nemainās

Aizvadītajās septiņās dienās vien minimāli samazinājies slimnīcās nonākušo Covid-19 pacientu skaits - vidēji dienā slimnīcās nonāca 138 cilvēki, bet iepriekš - 139.

Pēc SPKC sniegtās informācijas, pagājušajā nedēļā vidēji dienā tika veikti 13 094 Covid-19 testi, savukārt vidēji dienā atklāti 5828 jauni gadījumi.

No visiem veiktajiem testiem 11,8% jeb 10 780 testi bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 88,2% jeb 80 881 tests tika veikts pārējiem iedzīvotājiem.

Covid-19 infekcijas reproduktivitātes koeficients aizvadītājā nedēļā samazinājies līdz 0,84, kas liecina par nelielu infekcijas slimības samazināšanos sabiedrībā.

Saslimstības ar Covid-19 samazinājums vērojams visās vecuma grupās, kā arī visos Latvijas reģionos.

Pagājušajā nedēļā cilvēkiem, kuri bija saņēmuši tikai primāro vakcināciju, Covid-19 konstatēts vienlīdz bieži kā nevakcinētiem cilvēkiem, bet 1,6 reizes retāk saslimšana atklāta tiem, kuri bija saņēmuši arī balstvakcināciju.

SPKC atgādina, ka augstas Covid-19 izplatības gadījumā infekcija biežāk skar arī vakcinētos cilvēkus, turklāt, pieaugot vakcinēto cilvēku skaitam, kopējā saslimstībā matemātiski pieaug arī infekcijas gadījumu īpatsvars vakcinētajiem cilvēkiem.

Vienlaikus saslimšanas risks nevakcinētajiem cilvēkiem joprojām ir ievērojami augstāks, salīdzinot infekcijas biežumu vakcinēto un nevakcinēto cilvēku grupā. Vakcinēto cilvēku vidū saslimšana visbiežāk norit vieglākā formā un ar retāku stacionēšanas nepieciešamību, tāpēc vakcinēto un saslimušo cilvēku īpatsvara rādītājs vienmēr jāvērtē kontekstā ar vakcinācijas novērsto Covid-19 gadījumu skaitu sabiedrībā kopumā.

Jau ziņots, ka Latvijā aizvadītajā diennaktī atklāti 2097 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi, kā arī saņemtas ziņas par astoņiem mirušajiem inficētajiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra informācija.

No konstatētajiem Covid-19 pacientiem 633 bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, savukārt 1464 bija vakcinēti. Kopumā vakar laboratoriski veikti 4872 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 43% bijuši pozitīvi.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā ir turpinājis samazināties - no 4903,4 līdz 4823,2 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Tāpat ir samazinājies septiņu dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju - no 2154,8 līdz 2128,6.

No mirušajiem Covid-19 pacientiem viens cilvēks bijis vecumā no 70 līdz 79 gadiem, četri vecumā no 80 līdz 89 gadiem, trīs - 90-99 gadu vecumā. No mirušajiem trīs personas bija nevakcinētas vai vakcinācijas kursu nepabeigušas, bet pieci - vakcinēti.

Kopumā līdz šim Latvijā miruši 5429 ar Covid-19 inficētie.

Kopš Covid-19 pandēmijas sākuma šī slimība Latvijā laboratoriski apstiprināta 744 433 cilvēkiem. Pēc aģentūras LETA aprēķiniem septiņās dienās ar Covid-19 inficējušies 40 299 cilvēki.