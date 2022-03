unsplash.com

Brīdina neuzķerties uz krāpnieciskiem e-pastiem "Latvijas pasts" vārdā

Sabiedrība Jauns.lv / LETA

Informācijas tehnoloģiju (IT) drošības incidentu novēršanas institūcija "Cert.lv" šodien saņēmusi vairākus ziņojumus par krāpnieciskiem e-pastiem, kas sūtīti it kā AS "Latvijas pasts" vārdā, ziņo "Cert.lv".