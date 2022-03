Rīga izsmēlusi Ukrainas bēgļu izmitināšanas rezerves un lūdz citu pašvaldību palīdzību

Rīgas mērs Mārtiņš Staķis (PP) piektdien preses konferencē uzsvēra, ka ir nepieciešama citu pašvaldību iesaistīšanās cilvēku izmitināšanā. Viņš augstu novērtēja Cēsu novada domes lēmumu par aktīvāku iesaisti šajā procesā.

Rīgas domes priekšsēdētāja vietniece Linda Ozola (JKP) norādīja, ka Rīga faktiski izsmēlusi savas rezerves, kas tai ir paredzētas cilvēku izmitināšanai iekšēju katastrofu gadījumos. Arī viņa norādīja, ka ir nepieciešams atbalsts no citām pašvaldībām.

Ozola paskaidroja, ka nepieciešams valdības lēmums, kas noteiks principus, pēc kādiem bēgļus varēs izmitināt tūristu mītnēs. Viņa cer, ka valdība otrdien, 15. martā šādu lēmumu pieņems.

Rīgas pašvaldība turpinās uzņemt bēgļus. Lai viņus būtu kur izmitināt, tiks slēgti līgumi ar uzņēmējiem, paplašinot iespēju izmitināt cilvēkus krīzes situācijās.

Ozola uzsvēra, ka tiem Ukraiņu bēgļiem, kuri ieradīsies atbalsta centrā piektdien, nedēļas nogalē, kā arī turpmāk, tiks atrastas mājvietas.

Privātpersonu iesaistīšana bēgļu izmitināšanā būs pēdējais solis.

Politiķe skaidroja, ka Rīgas pašvaldības policija, apzinot brīvprātīgos, kuri pieteikušies uzņemt pie sevis bēgļus, esot noskaidrojusi, ka aptuveni puse cilvēku atzīst, ka nevar uzņemt bēgļus un esot pieteikušies pirmo emociju uzplūdā vai arī domājuši, ka bēgļu izmitināšana esot tikai uz pāris dienām.

Kā ziņots, no šodienas Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 8, testa režīmā darbu sācis Ukrainas atbalsta centrs, informēja Cēsu novada pašvaldības pārstāvis Aleksandrs Abramovs.

Centrā speciāli sagatavoti brīvprātīgie darbinieki sniegs informatīvu atbalstu kara bēgļiem, kā arī sniegs konsultācijas vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem par iespējām palīdzēt bēgļiem.

Līdz 9. martam Cēsu novadā no Ukrainas bija ieradušies 47 cilvēki, tajā skaitā 17 bērni vecumā no četriem līdz 19 gadiem un 30 sievietes. Lielākā daļa no viņiem ir apmetušies Cēsīs.

Ceturtdien Cēsu novada dome vienbalsīgi atbalstīja lēmumu par papildu atbalstu kara bēgļiem no Ukrainas. Atbalsts paredzēts gan no Ukrainas izceļojušiem civiliedzīvotājiem, kuri nokļuvuši Latvijā un par apmešanās vietu izvēlējušies Cēsu novadu, gan novada iedzīvotājiem, kuri uzņem ukraiņus sev piederošā īpašumā.

