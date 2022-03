Piedāvā iespēju katram apgūt izdzīvošanas mācību. Zemessargs Ģirts aicina nebaidīties un nekrist panikā

Pēc aicinājuma, izglītības un profesijas Ģirts ir mežsaimnieks. Gan viņa darbs, gan privātā dzīve ir saistīta ar mežiem. Viņam ir ģimene un divi bērni.

Liela priekšrocība un atbildība

Pēc viņa domām, Latvijas iedzīvotājiem ir paveicies tādā ziņā, ka mums katram pašam ir brīvas iespējas izlemt, vai saistīt vai nesaistīt savu dzīvi ar militāro jomu. Nav tā, ka katram jaunietim uzreiz pēc 12.klases absolvēšanas jādodas uz gadu vai diviem prom no savām mājām un ģimenes, lai darbotos obligātajā militārajā dienestā.

No vienas puses, tā ir liela priekšrocība, bet, no otras puses, tā ir arī liela atbildība.

Zemessargs var būt palīgs katrā krīzē

Pēc būtības katrs zemessargs ir savas valsts teritorijas un iedzīvotāju aizsargs. Lai gan Zemessardze ir bruņota un militāra organizācija, zemessargi var būt ļoti noderīgi arī dažādās civilās krīzēs, piemēram, vētrās, plūdos, ugunsgrēkos.

Pārliecināties, ka es to varu

Zemessardzē Ģirts darbojas jau trešo gadu. Viņš uzskata, ka Zemessardzē iespējams paplašināt savas zināšanas, prasmes un iespējas visu profesiju pārstāvjiem. Tur var apgūt ļoti daudz jaunu lietu, piemēram, militārās jomas pamatus.

Tāpat Zemessardzē ir iespējas pārliecināties, vai cilvēks var izdarīt lietas, ko viņš parasti ikdienā nedara. Piemēram, vai varu paņemt savu mugursomu, sakrāmēt to un doties pārgājienā uz mežu, kur pavadīt vienu nakti zem klajas debess? Vai es to varu?

Pirms dzimšanas dienas

Jautāts, vai viņa izvēli iestāties Zemessardzē noteica arī saspringtā ģeopolitiskā situācija, Ģirts piekrita, ka ļaudis mēdz nedomāt par apdraudējumiem un aizsardzību tad, kad viss ir labi un komfortabli. Bieži vien par šiem jautājumiem sākam domāt tikai tad, kad pazūd līdzsvars.

“Bet šis gluži nebija mans gadījums,” viņš skaidroja. Ģirtam patīk ik gadu pirms savas dzimšanas dienas kaut ko pamainīt vai izdarīt kaut ko jaunu. 2019.gada nogalē pirms savas 37.dzimšanas dienas viņš nolēma turpmāk attīstīt militārās zināšanas.

Neesi viens, bet kopā ar komandu

Ģirta vērtējumā viņa darbošanās Zemessardzē saistīta ar vairākiem vērtīgiem ieguvumiem. Viņš minēja dažus: uzlabojusies personiskā disciplīna un laika plānošana, radusies saliedētības sajūta ar citiem zemessargiem, kas sākumā visi bija pilnīgi sveši cilvēki. Zemessardzē arī attīsta spēju darboties komandā, nevis egoistiski pa vienam.

Visa pamatā ir vērtības

“Tā, manuprāt, sabiedrībā ir liela vērtība, ka mēs noliekam malā savu ego un skatāmies, kā mēs varētu būt noderīgi tām vērtībām, kas mūs vieno. Drošība, uzticība, stabilitāte, pozitīvs skats uz nākotni noteikti ir mūsu vērtības. Mēs taču domājam arī par savām nākošajām paaudzēm un zemi, ko ar to varam darīt.

Galu galā Latvijā ir divi lielie pamata resursi: zeme un cilvēki. Zeme ir mūsu labklājības pamats, cilvēki ir stipras valsts pamats. Katrs no mums veido valsti un tās stiprumu, vērtību aizstāvēšanu.”

Uzņemties vai neuzņemties atbildību?

Pēc Ģirta domām, katram pašam jāatbild uz jautājumiem: vai tu gribi dzīvot vieglu dzīvi un nebūt atbildīgs ne par sevi, ne citiem? Ja atbilde ir jā, tad, visticamāk, cilvēks vēl nav nobriedis, kaut arī mūsdienās jaunie cilvēki nobriest diezgan ātri, spēj saredzēt savas dzīves potenciālu un sasaistīt dzīves notikumus ar attīstību.

Lai gan Zemessardze ir spēcīga militāra organizācija, jāsaprot, ka to veido cilvēki ar savām vērtībām. “Tas noteikti māca un attīsta cilvēku kā personību.”

Nebaidīties un kritiski domāt!

Zemessargi var palīdzēt aizsargāt valsti gan draudos no agresīviem cilvēkiem, gan dabas katastrofu gadījumos. Runājot par šī brīža situāciju, kad Latvijas iedzīvotāji jūtas apdraudēti Krievijas izraisītā Ukrainas kara dēļ, Ģirts atzina: “Protams, apdraudējums var būt dažādos veidos, kā jau minēju. Bet ieteiktu saprasts divas lietas.

Pirmkārt, ir dažādi veidi, kā cilvēki cenšas ietekmēt, iebiedēt. Pretdarbība ir nebaidīties, būt drosmīgiem, uzdot jautājumus, kritiski domāt, saprast notikumu secību uz priekšu!

Vai gribam tikai eksistēt vai arī dzīvot?

Otrkārt, ir jāsaprot pamata lietas. Mēs apzināmies, ka dzīvē viss ir relatīvs. Noteikti dzīšanās pēc lielākas peļņas vai sava labuma nav ilgtermiņa domāšana. Tā ir īstermiņa domāšana, kas vērsta uz sevi.

Ja mēs gribam eksistēt, varam būt kā akmens – nevienam tevi nevajag, nevajag tevi aprūpēt un tev sniegt palīdzību. Bet mēs visi sakām, ka gribam dzīvot! Bet gribēt dzīvot nozīmē to, ka mēs tomēr esam atkarīgi viens no otra un spējam viens otru ietekmēt.

Šajā laikā ir jāatver acis vaļā, jāpaskatās uz realitāti, bet vienlaikus jābūt drosmīgiem! Šis ir īstais brīdis sākt mācīties un apgūt tās prasmes, ko mēs neesam attīstījuši savā līdzšinējā dzīvē. Es ticu, ka cilvēkiem ir potenciāls!”

Sakopot spēkus un parūpēties

Ģirts izteica aicinājumu nebaidīties no šīs situācijas, sakopot spēkus un stāties pretī ļaunumam.

“Būt drosmīgiem ir pats svarīgākais. Būt drosmīgam, ieelpot dziļi, paskatīties uz priekšu stratēģiski un kritiski. Mēs esam drošībā, bet par drošību arī mums pašiem ir jāparūpējas. Katram ir jāparūpējas arī personīgi par sevi.”

Pamēģināt pārnakšņot mežā

Viņš izteica atzinīgus vārdus par Aizsardzības ministrijas izveidoto bukletu par 72 stundu krīzes somu.

“Pirmais uzdevums varētu būt atvērt bukletu un pēc tā sakrāmēt savu mugursomu. Paskatīties, cik daudz laika tas aizņem, apzināties, kas tur ir iekšā. Varbūt var pamēģināt nedēļas nogalē aiziet ar to somu plecos uz mežu, atrast kādu brīvu vietu un pārnakšņot? Tad būs iespējams saprasts, kas der un kas neder.”

Tā noteikti būs laba pieredze, kā pašam par sevi parūpēties. “Aicinu būt drosmīgiem, mācīties, klausīties, kritiski domāt un būt aktīviem!”

Aizsargāt savus bērnus

Ģirta motivācija aizsargāt savu zemi palielinās arī tāpēc, ka viņam ir ģimene un divi bērni. “Ģimene ir pamata vērtība tāpat kā zeme. Es kā mežsaimnieks nevaru atraut savu dzīvi no zemes, mežiem, cilvēkiem. Man iekšā ir misijas sajūta. Domāju, ka neesmu tāds vienīgais. Tādu ir daudz Latvijā.

Noteikti jebkurš jaunais vecāks, kurš redz savu pirmdzimto, uzreiz domā, kā maksimāli parūpēties par viņa, savas otras pusītes, bērnu un savu drošību.”

Labs piemērs bērniem

Viņš uzskata, ka vecāki ar savu aktīvo un patriotisko rīcību ir labs piemērs bērniem. “Viņi redz to, ko dara vecāki. Viņi to uztvers un tā rīkosies.” Ģirts novērojis, ka viņa bērni interesējas par šīm tēmām un izprot, ka sava valsts, demokrātija un tās procesos ievēlēta vadība ir liela vērtība.

“Mēs paši esam atbildīgi par to un sekām.” Lai jaunā paaudze redzētu pozitīvos piemērus un gribētu tiem sekot, ir svarīgi, lai vecāki, brāļi, māsas, radinieki, draugi un citi cilvēki iestājas par šīm vērtībām.

Nav jāpamet esošais darbs

“Kritiskā masa ir ļoti būtiska. Zemessardze ir viens no veidiem, kā var apvienot savu darbu ar valsts aizsardzību. Nav jāpamet darbs! Tās var būt brīvdienas un nedēļas nometnes, kas ar Darba likumu ir atļautas un darba devējam ir jāatbrīvo no pienākumiem uz to laiku, izmaksājot atalgojumu.

Iespējas Zemessardzē ir ļoti, ļoti plašas. Tiek piedāvāts individuālais ekipējums, ar ko var iemācīties rīkoties. Es teiktu, ka tā ir izdzīvošanas mācība. Katrs sapratīs, ka jebkurā situācijā var būt atbildīgs par sevi un paļauties uz sevi, ja ir iemaņas izdzīvot. Arī domāšanā, prātā, mentālās lietās.”

Nekrist panikā, bet sākt ar maziem solīšiem

Tiem ļaudīm, kuri, redzot Ukrainā notiekošo, domā, ko tagad darīt un kā palīdzēt sev un apkārtējiem, taču neko nesaprot no militārās jomas un domā, ka tās iepazīšanai vajadzīgs ļoti ilgs laiks, Ģirts teica: “Zemessardze ir iespēja kalpot sev un savai valstij. Nevajag panikā ķert, grābt un pieņemt pārsteidzīgus lēmumus. Protams, ir jāsaprot arī savs veselības stāvoklis.

Bet tie, kas ir nobrieduši iestāties Zemessardzē, var paskatīties internetā tuvāko vietu un laiku, kad ir rekrutēšanas dienas. Vajag sākt ar maziem soļiem. Nevajag celt paniku! Ja vēlies iestāties Zemessardzē, aizej un noskaidro, ko tas nozīmē! Varbūt sapratīsi, ka tas nav domāts tev.

Bet jebkura kalpošana sabiedrībai (tostarp savā esošajā darba vietā vai skolā), veidojot pozitīvu skatu par Latvijas iedzīvotājiem un valsti, ir liela vērtība”. Vairāk informācijas par Zemessardzi var uzzināt šeit.