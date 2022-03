Bez personas koda un personas apliecinoša dokumenta Latvijā nevar ne tikai dzīvot, bet arī izdzīvot, jo tādā gadījumā praktiski nekas nebūs pieejams – ne darbs un veselības aprūpe, ne izglītība un dzīvokļa īre, ne autovadīšanas tiesības un ceļošanas iespējas. Patiesībā pat neiespējami iedomāties, kā cilvēks bez identifikācijas varētu dzīvot Latvijā. Ja nu vienīgi dziļos laukos, pārtiekot tikai no naturālās saimniecības.

Neviens līdz šim arī nav izteicis vēlmi atteikties no sava identifikācijas numura. Protams, var mainīt pavalstniecību un tad kļūt par citas valsts pilsoni, bet arī tādā gadījumā, cilvēkam tiks piešķirts jaunās valsts “identifikācijas numurs”, kas analoģisks mūsu personas kodam. Arī mūsu valstī legāli dzīvojošajiem ārzemniekiem vai bēgļiem ir attiecīgs Latvijas valsts piešķirts identifikācijas numurs.

Likums nosaka, ka jebkuram Latvijā dzīvojošam pilsonim vai nepilsonim jābūt personas kodam un no 15 gadu vecumam arī personu apliecinošam dokumentam. Citu alternatīvu vienkārši nav.

Lielākais sods – 35 eiro

Personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte (no nākamā gada tikai ID karte) – ir obligāts dokuments katram Latvijas valsts pavalstniekam no 15 gadu vecuma. (Foto: Ieva Čīka/LETA)

Tieslietu ministrijas Komunikācijas departamenta direktore Lana Mauliņa “Likumam un Taisnībai” skaidro: “Atbilstoši Personu apliecinošu dokumentu likuma 9. panta pirmajai daļai, Latvijas pilsonim vai nepilsonim, kurš sasniedzis 15 gadu vecumu, personas apliecība vai Latvijas pilsoņa vai nepilsoņa pase ir obligāts personu apliecinošs dokuments.

Šā paša likuma 17. panta pirmā daļa paredz administratīvo atbildību par dzīvošanu bez derīga personu apliecinoša dokumenta (piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz septiņām naudas soda vienībām, tas ir - līdz 35 eiro). Tādējādi, katram Latvijas pilsonim vai nepilsonim obligāti ir jābūt personu apliecinošam dokumentam”.

Obligāti jāreģistrējas

Latvijas pilsoņi un nepilsoņi, kuriem personas kods piešķirts līdz 2017. gada jūlijam, kurš sevī ietver dzimšanas datuma un gada ciparus, var vienīgi reizi mūžā bez maksas mainīt personas kodu uz citu, kas neietver konkrētās personas dzimšanas datus. Bet šai gadījumā cilvēkam nebūs tiesību izvēlēties ID numura ciparus, tos automātiski ģenerēs dators. Konkrēts termiņš līdz kuram to atļauts darīt, nav noteikts – šī iespēja ir visas dzīves laikā.

Lai arī šāda personas koda maiņa ir bez maksas, tomēr jārēķinās ar pamatīgām birokrātiskām klapatām, jo būs jāmaina vai jāpārraksta lērums dokumentu, kuros minēts jūsu personas kods – sākot ar pasi, ID karti, autovadītāja apliecību un beidzot, piemēram, ar veselības apdrošināšanas polisi, īres līgumu un Rīdzinieka karti.

Vienlaikus jāatgādina, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde uztur Fizisko personu reģistru, kurš ietver ierobežotas pieejamības informāciju par visiem Latvijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem – gan pilsoņiem, gan ārzemniekiem, un atbilstoši Fizisko personu reģistra likumam šo “personu pienākums ir sniegt ziņas par sevi iekļaušanai šajā reģistrā”. Protams, pašam nav nekur jāiet un jāreģistrējas, jo visas ziņas jau automātiski tiek iekļautas reģistrā, kad saņemat pasi vai ID karti.

Tā kā personu apliecinošs dokuments ir obligāts un tas ik pēc kāda noteikta laika ir jāmaina, tad nav iespēju atteikties arī no personas koda, lai arī cik ļoti kādam kārotos atteikties no savas identifikācijas.

Bērniem līdz pieciem gadiem ID karti izsniedz uz diviem gadiem, no 5 līdz 20 gadiem – pieciem gadiem, bet no 20 gadiem – uz desmit gadiem. Par to jānomaksā valsts nodeva – 15 eiro (šajā gadījumā karti izsniegs desmit darbdienu laikā, jo to gribēsiet divu dienu laikā nodevas apmērs būs 30 eiro). Nodeva ir zemāka bērniem, pensionāriem un I un II grupas invalīdiem (attiecīgi 5 un 15 eiro).

Jāatgādina, ka no nākamā gada 1. janvāra ID karte būs obligāts personu apliecinošs dokuments Latvijas pilsonim vai nepilsonim, kurš sasniedzis 15 gadu vecumu, un pase turpmāk tiks paredzēta tikai kā izvēles personu apliecinošs dokuments vai kā ceļošanas dokuments uz valstīm, kurās ID karte netiek atzīta par ceļošanas dokumentu.