Bordāns nosauc Putinu par pamuļķi un aicina neļauties viņa mēģinājumiem iebiedēt

Ministrs mudināja Putina sacīto uztvert ar "zināmu smīniņu" un neņemt pārāk nopietni "pamuļķa Putina mēģinājumus visus iebiedēt". Bordāna ieskatā mēģinājumi iebiedēt citas valstis brīdī, kad paša armija tiek iznīcināta Ukrainā, kā dēļ Putinam agri vai vēlu pienāksies bēgt, ir nenopietni.

"Latvijā jādomā, kā sabiedrībā izveidot saliedētu latvisku sabiedrību un integrēt cilvēkus, kas atbrauc un tos, kas šaubījušies par integrāciju Latvijas sabiedrībā," sacīja politiķis, piebilstot, ka tie politiķi, kas neiestājas pret Krievijas agresiju, tiks aizslaucīti "politiskajā mēslainē", jo šādas krīzes atklāj, kas ir kas.

Bordāns pastāstīja, ka Tieslietu ministrijā izveidota speciāla Ukrainas grupa, kas komunicē arī ar ASV Tieslietu departamentu. Viens no jautājumiem, ko plānots risināt, tāpat ir nepieciešams palīdzēt policijai ērtāk nofiksēt un novērst gadījumus par naida kurināšanu un papildus norādīt aizliegtās zīmes, kas tikšot izdarīts. Ministra ieskatā, policija profesionāli strādā, lai novērstu mēģinājumus izprovocēt agresiju.

"Aicinu netolerēt šādu agresiju, ziņot. Latvieši ir savā teritorijā, un ir jāvēršas pret jebkuru mēģinājumu aizskart mūsu pašcieņu," pauda ministrs, atgādinot, ka genocīda, nacisma atbalstīšana jau ir kriminalizēta.

Ņemot vērā tuvojošos 16. martu, kas daļā sabiedrības tiek pretrunīgi vērtēta diena un potenciāli var radīt nekārtības, Bordāns pauda, ka provokācijas bijušas aktuālākas laikā, kad Krievija jutās varena un spēcīga.

"Domāju, ka agresīvi un plātīgi uzplaiksnījumi varētu noplakt, jo nav, ar ko dižoties. Aicinu svinēt 17. martu, kas Latvijā ir atzīmējama Latvijas nacionālās pretošanās diena, kas ir brīva no dažādām interpretācijām. "17. marts ir visus latviešus apvienojošs datums, un šī diena ir jāsvin. Ukrainā notiek karš un cīņa pret to pašu okupantu, no kura mēs esam atbrīvojušies," teica politiķis.

Runājot par Pārdaugavā Uzvaras parkā izvietoto pieminekli un daļas sabiedrības vēlmi to nojaukt, Bordāns pauda, ka Tieslietu ministrijai prātā ir process, kā iespējamās pārmaiņas komunicēt sabiedrībā. Viņaprāt, patlaban sabiedrība ir jāsaliedē ap visiem cietušajiem Otrajā pasaules karā - sākot ar ukraiņiem un beidzot ar latviešiem un krieviem.

"Runāšana par uzvaru pār nacismu ir pilnībā sevi diskreditējusi, jo tā saucamie uzvarētāji tagad fiziski nogalina Lielā tēvijas kara varoņu mazdēlus Ukrainā. Nacisti viņus nogalina. Piemineklis ir zaudējis savu nozīmi, un arī juridiski nepastāv nekādu šķēršļu. Tam nav jānotiek ar likumprojektu vai ceļamkrānu. Tas būs process, kurā mēs pārliecināsim sabiedrību samērā īsā laikā, bet tas ir mazāk politiķiem, vairāk radošām personām," sacīja Bordāns, aicinot latviešu un krievu valodā runājošu inteliģenci runāt par to.