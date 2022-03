Ukraiņu sieviete ar bērnu no Ļvovas ieradusies Polijā. (Foto: Mirrorpix / Vida Press)

"Mēs tagad jūtamies drošībā, bet ļoti pārdzīvojam par savējiem," māmiņas no Kijevas radušas patvērumu Daugavpilī

Prieks, ka bērni ir drošībā un naktīs varēs gulēt, nemostoties no ložu trokšņa, taču sāp sirds par Ukrainā palikušajiem tuviniekiem un dzimteni, kura tiek pārvērsta drupās. Tā LTV raidījumam "Panorāma" stāsta māmiņas no Kijevas, kuras, bēgot no kara briesmām, pagaidu mājvietu radušas Daugavpilī.