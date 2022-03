Tostarp Liepājā 14 dienu saslimstība ar Covid-19 uz 100 000 iedzīvotāju aizvadītās dienas laikā bija 8370,6 gadījumi, bet Kuldīgas novadā - 7776,9 gadījumi.

Divu nedēļu kumulatīvā saslimstība Latvijā ir samazinājusies līdz 6252,8 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Bez minētajām pašvaldībām saslimstības līmenis ar Covid-19 augstāks nekā valstī vidēji ir arī Ādažu, Dienvidkurzemes, Ķekavas un Mārupes novadā, Ventspilī, Rīgā, Rēzeknē, Ropažu, Smiltenes, Talsu, Ogres, Ventspils, Olaines un Tukuma novadā.

Latvijā pašlaik nav nevienas pašvaldības, kur 14 dienu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju būtu zemāks par 3000 gadījumu.

Divu nedēļu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kurš ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

No aizvadītajā dienā atklātajiem 7754 Covid-19 inficēšanās gadījumiem 32% jeb 2465 ir reģistrēti Rīgā. Liepājā ir atklāti 408 jauni saslimušie, Daugavpilī - 395, Kuldīgas novadā - 200, Ogres novadā - 188, Jēkabpils novadā -176, Valmieras novadā - 174, bet virknē citu pašvaldību reģistrēts mazāks jaunu saslimušo skaits.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā - 41 745, Liepājā - 5689, Daugavpilī - 4223, Ogres novadā - 3662, Jelgavā - 3251, bet Jūrmalā - 3049 iedzīvotāji.

No aizvadītajā dienā atklātajiem inficētajiem 1368 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 1240 ir vecumā no desmit līdz 19 gadiem, 1126 - vecumā no 40 līdz 49 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Pēdējo divu nedēļu laikā saslimušo kopskaits vislielākais ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem - 21 649 saslimušie.