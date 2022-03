Pavļuts: visticamāk, augstākais Covid-19 saslimstības punkts ir aiz muguras

Ministrs norādīja, ka ir samazinājies ģimenes ārstu izsniegto darbnespējas lapu skaits, kā arī akūtu elpceļu saslimšanas gadījumu skaits, kas liecina par saslimstības pīķa pārsniegšanu. Taču viņš uzsvēra, ka, ņemot vērā pagājušajā nedēļā veikto testu skaita samazinājumu, to nevarot droši teikt.

Ministrs atzina, ka pārliecinošs rādītājs, kas liecina par augstākā saslimstības punkta pārsniegšanu, ir notekūdeņu monitorings Covid-19 izplatības noteikšanai.

Veselības ministrijas (VM) apkopotie dati liecina, ka visos notekūdeņu paraugos dominēja omikronam raksturīgās mutācijas, savukārt deltai raksturīgās mutācijas tika identificētas Rīgā, Jūrmalā, Jelgavā, Jēkabpilī, Ventspilī, Daugavpilī un Tukumā.

Ievērojams deltas raksturīgo mutāciju prevalences pieaugums tika novērots 10. februārī Liepājā, savukārt omikrona apakšveids BA2 prevalēja gandrīz visās pilsētās, izņemot Daugavpili, Rēzekni un Jēkabpili.

Jau ziņots, ka šī gada astotajā nedēļā reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits samazinājies par 5,6%, sasniedzot vidēji 9080 gadījumus dienā, liecina VM apkopotie dati.

Astotajā nedēļā 4370 jeb 6,9% gadījumi tika atklāti izglītības iestāžu darbinieku un skolēnu skrīninga rezultātā, kas ir samazinājums par 11,1%, salīdzinot ar nedēļu iepriekš.

Visvairāk astotajā nedēļā skrīningā atklāto gadījumu skaits ir konstatēts bērniem vecumā no 10 līdz 14 gadiem jeb 1704 bērniem. Vēl 1356 gadījumi atklāti bērniem vecumā no sešiem līdz deviņiem gadiem un 799 gadījumi - vecumā no 15 līdz 19 gadiem.

Ārpus izglītības iestāžu skrīninga atklāti 59 190 jeb 93,1% gadījumu, kas ir samazinājums par 5,2% salīdzinājumā ar nedēļu iepriekš.

Kopumā no 12. februāra līdz 27. februārim skrīninga rezultātā Covid-19 infekcija konstatēta 1009 izglītības iestādēs, savukārt pirms nedēļas - 1138.

Septiņu dienu tendence rāda, ka dienā veikto testu skaits ir samazinājies par 9,6%, vidēji dienā veicot 19 552 testus, un kopumā septiņu dienu laikā tika veikti 120 022 rutīnas testi.

Izglītības iestāžu darbinieku un skolēnu skrīninga rezultātā nedēļas laikā bija veikti 16 842 testi jeb 12,3% no visiem pēdējo septiņu dienā veiktajiem testiem. Samazinājums ir par 10%, salīdzinot ar nedēļu iepriekš.

Savukārt nedēļas laikā pozitīvo testu rezultātu īpatsvars pieaudzis par 1,5% un sasniedzis 46,4%, kamēr nedēļu iepriekš šis rādītājs bija 44,5%, liecina VM apkopotie dati.