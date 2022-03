Festivāls “Brīnumzemē” no 1.marta atvērts visiem, un tiek pagarināts festivāla darbības laiks līdz 20.martam!

Lielākais zīda laternu gaismas festivāls “BRĪNUMZEMĒ” turpinās priecēt apmeklētājus arī šajā nedēļas nogalē, no piektdienas līdz svētdienai bet tagad, atbilstoši valstī noteiktajai kārtībai, festivāla āra teritorijā visiem apmeklētājiem vairs nebūs jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, un nebūs obligāti jālieto sejas maskas. Izņemot darbnīcu un pils telpas, kur būs vēl jāuzrāda derīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un jālieto medicīniskās sejas maskas vai FFP-2 respiratori. Kā arī, ņemot vērā lielo apmeklētāju interesi, festivāls pagarina darbības laiku un būs apskatāms līdz 20. martam Siguldas pils kvartālā. Festivāls izgaismo visu Siguldas pils kvartālu katru piektdienu, sestdienu un svētdienu, no 18:00 līdz 22:00.

Jau no 4. februāra plašu atzinību saņēmis lielo zīda laternu gaismas festivāls “Brīnumzemē”, kura radīšanu ir iedvesmojusi Luisa Kerola ārkārtīgi skaistā un viena no visvairāk kolekcionētajām grāmatām pasaulē “Alises piedzīvojumi Brīnumzemē”. Festivāls “Brīnumzemē” šobrīd ir vispiemērotākā vieta, kur doties pastaigā, atpūsties no ikdienas un izbaudīt mirkli starp košiem gaismas objektiem.

Interesants fakts, Luiss Kerols bija viens no autoriem, kura grāmata par Alisi bija paredzēta gan bērniem, gan pieaugušajiem, un joprojām tiek apspriests, vai tā patiešām ir bērniem vai varbūt tikai pieaugušajiem. Organizatori norāda: “Redzot laimīgus gan bērnus, gan vecākus un jauniešu mūsu festivālā, saprotam, ka šis iespaidīgais gaismas dārzs, kur izgaismojas zīds visās varavīksnes krāsās, tiešām ir piemērots visiem vecumiem. Cilvēki uz mājām dodas ar smaidu uz lūpām, iedvesmoti un ar prieku acīs.”

Festivālā “Brīnumzemē” aplūkojami izdomas bagāti un arī diskusijas rosinoši darbi no visdažādākā krāsu zīda, iemiesojot tēlus no pasakas, kas rada sirreālu vidi, starp realitāti un pasakas pasauli. Milzīgas skulptūras, kas neierobežo iztēli, viegli un iespaidīgi skaņas efekti – palīdzēs izjust un radīt savu interpretāciju par pasaku un tās tekstiem šodien. Festivāls radīs maģisku svētku noskaņu brīvā līdz 20. martam. Pieejami arī silti ēdieni un dzērieni, rindas nu ir rimušas un ir laiks ļauties ienākšanai “Brīnumzemē.”

Lielo zīda laternu gaismas festivāls “Brīnumzemē” Siguldas pils kvartālā darbojas piektdienās, sestdienās un svētdienās līdz 20. martam, no 18:00 – 22:00.

No 1. marta festivāla āra teritorijā visiem apmeklētājiem vairs nebūs jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

No 1. marta nebūs obligāti jālieto sejas maskas. Izņemot darbnīcu un pils telpas, kur būs jāuzrāda derīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un jālieto medicīniskās sejas maskas vai FFP-2 respiratori.

Pieaugušajiem – 16 Eur/pers. Bērniem līdz 5 g.v. bez maksas (ieskaitot) No 6 gadiem, skolēniem, studentiem, senioriem, invalīdiem ( 2., 3. grupas) – 11 EUR/ pers.; 1. grupas invalīdiem ar pavadoni ieeja bez maksas.

Ģimenes biļetes:

2 + 1 (divi pieaugušie un bērns no 6 līdz 18 gadiem) – 40 EUR 2 + 2 (divi pieaugušie un divi bērni no 6 līdz 18 gadiem) – 50 EUR Ar Siguldas novada iedzīvotāja ID karti biļetei -15% atlaide (ID karte jāuzrāda pie ieejas).

Biļetes būs iespējams iegādāties tiešsaistē uz konkrētu laiku, lai nodrošinātu vienmērīgu apmeklētāju plūsmu. Nauda par konkrētajā dienā un laikā neizmantotajām biļetēm netiks kompensēta. Iegādājoties biļetes uz vietas, tiks piemērota papildus maksa.

Pērkot biļeti pasākuma norises vietā, pieaugušajiem ieejas maksa būs 18 EUR, bērniem no 6 g.v. 13 EUR, ģimenes biļetes 45 EUR un 55 EUR. Iedzīvotājiem ar Siguldas novada iedzīvotāja ID karti būs pieejama 15% atlaide. ID karti pie ieejas būs nepieciešams uzrādīt.

DARBA LAIKS: Katru piektdienu, sestdienu un svētdienu no 18:00 līdz 22:00.

Tālrunis informācijai +371 27799977