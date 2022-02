ASV Bruņoto spēku pavēlniecības Eiropā 2. kavalērijas pulka militārā tehnika pārvietojās no Lietuvas puses pa Zemgales novadiem līdz pat Ādažiem.

Uz mācību laiku ASV kaujas mašīnas “Stryker” un personāls tiks izvietots Ādažu militārajā bāzē, bet pēc mācību noslēguma tehnika pa dzelzceļu tiks nogādāta atpakaļ pastāvīgās dislokācijas vietā Vācijā.

Ceļā no pierobežas uz Ādažiem kopā ar vienu “Stryker” komandu devās arī Jauns.lv.

Sešu dienu ceļš

Pie Lietuvas-Latvijas robežas ASV karavīrus un viņu tehniku sagaidīja gan Nacionālo bruņoto spēku (NBS) pārstāvji, tostarp Militārā policija, gan arī žurnālisti.

Uz īsu laiku konvojs pieturēja blakus robežpunktam, lai izstāstītu par aizvadīto ceļu un saviem mērķiem Latvijā, mācību ietvaros.

“Šī ir daļa no mācībām, kas sākušās 18. februārī. ASV 2. kavalērijas pulka bataljona vienība ir spējusi pārvietoties 1500 kilometru attālumā no Vācijas uz Latviju. Mēs arī plānojam iegādāties šāda veida tehniku. Tas ir mūsu mērķis, viena no prioritātēm,” medijiem skaidroja pulkvežleitnants Intars Jundze, NBS Apvienotā Štāba Operatīvās plānošanas daļas pārstāvis.

“Šajās mācībās galvenais mērķis ”NATO operacionālās plānošanas un vadības procedūru atstrādāšana. Mēs strādājam pie savietojamības un koordinēšanas. Tas ir viens no drošības pamatiem, tā ir spēja īsā laika posmā un ar augstu kaujas gatavību izpildīt mūsu uzdevumus,” informējot par mācībām, kurās kopumā piedalās 12 sabiedrotās valstis, piebilda NBS pārstāvis.

Tikmēr ASV Bruņoto spēku pavēlniecības Eiropā 2. kavalērijas bataljona komandieris, pulkvežleitnants Marks Bušs, pauda, ka būtiska šāda maršruta mērošanas nianse ir drošība.

“Daļa no mūsu uzdevumu kopuma ir ātri un droši nokļūt galamērķī. Pa ceļam, braucot cauri Vācijai, Polijai un Lietuvai, esam sastapušies ar cilvēku sveicieniem un smaidiem. Esot Baltijā, jūtam vietējo iedzīvotāju atbalstu,” piebilda ASV spēku komandieris.

“Mācībās vēlamies demonstrēt to, kā attīstās mūsu spēja ātri un efektīvi sadarboties ar citu sabiedroto valstu bruņotajiem spēkiem. Latvijā ir vēsāks, šeit ir citādāka vide, liels skaits sabiedroto, ar kuriem kopīgi pilnveidoties. Vācijā šo nevaram iegūt, tamdēļ viesojamies šeit,” stāstīja ASV pulkvežleitnants.

Militārpersonu oficiālie apgalvojumi gan ir visnotaļ pierasta lieta.

Daudz skaidrāks priekšstats par ieguldījumu, kuru ASV militārpersonas, gan kopā, gan individuāli, sniedz Latvijai, rodas, iekāpjot vienā no “Stryker” transportieriem, kopā ar tā komandu.

Aprunājoties ar karavīriem, noskaidrojam, ka ceļš ilgst jau sesto dienu un tā mērošanai nepieciešama nepārtraukta uzmanība un koncentrēšanās uz uzdevumu.

Atrodoties “Stryker”, sajūtas ir pietiekami īpatnējas.

Tas nebūt nav tik neērts, kā pierasts domāt par šāda veida transportlīdzekļiem, tajā ir virkne kaujas laukā sevi pierādījušu aizsardzības sistēmu un, mūsu gadījumā, arī cienījami krājumi ar enerģijas dzērieniem, kuri lieti noderēja aptuveni trīs ar pusi stundu ilgajā ceļā.

Mācības Latvijā pulcē iespaidīgu militārās tehnikas klāstu

Jau ziņots, ka Latvijā no 18. februāra līdz 23. martam paralēli norisinās divas iepriekš plānotas starptautiskas militārās mācības "Saber Strike 22" un – no 28. februāra līdz 11. martam – starptautiskas militārās mācības "Crystal Arrow 22".

Abās mācībās kopā piedalās 12 sabiedrotās valstis, aptuveni 800 militārās tehnikas vienības un vairāk nekā 2800 karavīri un zemessargi.

Mācību "Saber Strike 22" un "Crystal Arrow 22" ietvaros kopīgus uzdevumus Latvijā veic ne tikai uz mācību laiku pārvietotā ASV Bruņoto spēku pavēlniecības Eiropā militārā tehnika, kaujas helikopteri "AH-64 Apache" un personāls, bet arī NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas Latvijā tehnika un karavīri, Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes apakšvienības, Nacionālās aizsardzības akadēmijas personāls un Zemessardzes reģionālo brigāžu apakšvienības.

Mācību laikā tiek trenēta un uzlabota daudznacionālu vienību koordinācija un savietojamība taktisko operāciju laikā, tostarp ar kaujas helikopteru iesaisti.

Vienlaikus tiek praktiski testētas NATO operāciju plānošanas un vadības procedūras.

ASV ir ilggadējs Latvijas stratēģiskais partneris un sabiedrotais, ieņemot nozīmīgu lomu Latvijas drošības stiprināšanā.

Latvijas un ASV karavīri regulāri piedalās kopīgās mācībās un aktivitātēs, lai veicinātu sadarbību un savietojamību, ietverot arī apmācību speciālo operāciju uzdevumu izpildē.