Daugavpils 12. (latviešu) vidusskolas nākotne apdraudēta – to grib apvienot ar 10. (krievu) vidusskolu. (Foto: Daugavpils pilsētas dome)

Daugavpilī lemj par vienīgās latviešu vidusskolas slēgšanu

Novadu ziņas Elmārs

Barkāns Jauns.lv

Daugavpils domes sēdē ceturtdien, 24. februārī, lemj par vienīgās Daugavpils latviešu vidusskolas - 12. vidusskolas - slēgšanu jeb oficiāli - reorganizāciju, to apvienojot ar netālu esošu krievu skolu (10. vidusskolu). Pilsētas dome par šīs skolas slēgšanu (reorganizāciju) lemj, neraugoties uz to, ka pret to iebilduši tūkstošiem latgaliešu un pat Valsts prezidents Egils Levits. Līdz ar 12. vidusskolas slēgšanu tikšot grauta Daugavpils latviskā vide.