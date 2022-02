Jelgavā saslimstības līmenis iepriekšējās 14 dienās ir sasniedzis 10 866,3 gadījumus, bet Ķekavas novadā - 9100 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju. Savukārt 8000 gadījumu robeža uz 100 000 iedzīvotāju tiek pārsniegta Mārupes, Ropažu un Olaines novadā.

Divu nedēļu kumulatīvā saslimstība Latvijā ir palielinājusies līdz 6976,4 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Bez minētajām pašvaldībām saslimstības līmenis ar Covid-19 augstāks nekā valstī vidēji ir arī Rīgā, Bauskas, Jelgavas un Talsu novadā, Daugavpilī, Salaspils, Tukuma un Siguldas novadā, Jūrmalā un Ādažu novadā.

Savukārt saslimstības līmenis zem 3000 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju pašlaik ir vien Varakļānu novadā.

Divu nedēļu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kurš ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

No aizvadītajā dienā atklātajiem 11 105 Covid-19 inficēšanās gadījumiem 32% jeb 3528 ir reģistrēti Rīgā.

Jelgavā ir atklāti 462 jauni saslimušie, Ogres novadā - 398, Daugavpilī - 389, Valmieras novadā - 378, Liepājā - 377, Bauskas novadā - 338, Tukuma novadā - 322, bet virknē citu pašvaldību reģistrēts mazāks jaunu saslimušo skaits.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā - 48 421, Jelgavā - 6013, Daugavpilī - 5939, Liepājā - 4303, Ogres novadā - 3799, bet Jūrmalā - 3560 iedzīvotāji.

No aizvadītajā dienā atklātajiem inficētajiem 2111 ir vecumā no desmit līdz 19 gadiem, 1981 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 1664 - vecumā no 40 līdz 49 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Pēdējo divu nedēļu laikā saslimušo kopskaits vislielākais ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem - 25 377 saslimušie.

Kopumā līdz šim Latvijā miris 5041 ar Covid-19 inficēts cilvēks.

Kopš Covid-19 pandēmijas sākuma šī slimība Latvijā laboratoriski apstiprināta 533 871 cilvēkam.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka ar Covid-19 pēdējās 14 dienās sasirguši 132 079 cilvēki, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.