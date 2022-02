Pļavniekos notriektās Emīlijas tēvs ar asarām acīs atceras traģiskos notikumus un pateicas visiem par atbalstu

Kā Latvijas Televīzijas raidījumam "Aculiecinieks" atminas Emīlijas tēvs Uģis Penka, traģiskajā dienā meita, sieva un sievasmāte bijušas jautrā noskaņojumā. Emīlija vēlējusies doties uz veikalu pēc saldējuma un prātojusi, kādas garšas to ņemt. Kad luksoforā iedegusies zaļā gaisma, visas trīs, rokās sadevušās, gājušas pāri.

"Tad notika tas trieciens. Man piezvanīja sieva. Es ielecu apavos, paķēru 17 gadus veco dēlu līdzi. Skrējām uz šejieni. Meita gulēja, actiņas bija vaļā. Šķērsām gulēja sievasmāte. Sievai bija lūzumi trīs vietās, krusteniskās saites pārrautas, ļoti smagi cietuši arī mīkstie audi. Visa seja asinīs," atminas Uģis.

Situācijas patieso nopietnību sapratis pāris minūtes vēlāk.

"Pēc kādām piecām minūtēm piebrauca pirmā ātrās palīdzības mašīna. Es palūdzu, lai uzreiz ņem Emīliju. NMPD darbiniece pieliecās un teica, ka viņa neelpo. Man sākās iekšēja histērija. Puika manējais bija šokā, balts kā krīts. Emīlijai bija apstājusies sirds, nebija elpas, nebija pulsa. Kad atdzīvināja sirdi, tad aizveda uz slimnīcu," atzīst Uģis.

Situācija bijusi ļoti smaga. "Lauztas kājas, rokas, gūžas, ar ko ārsti pat nemēģināja tik galā, jo primārais bija galva. Emīlijai tika ievadītas ļoti spēcīgas zāles, bet viņai bija izredzes palikt tikai par dārzeni. Mums tika pateikts, lai mēs kā vecāki to saprotam. Salīdzināja ar Šūmahera galvas traumu, tikai Emīlijai tā bija jāpareizina ar 10. 24 stundas pēc likuma bija jāgaida. Nekādu atbildes impulsu... Un diemžēl tad mums no viņas vajadzēja atvadīties. Es biju pie Emīlijas divas reizes, sieva arī... Tā bija pēdējā reize, kad es aparātos dzirdēju sirdspukstus. Nieres jau bija atteikušās. Viņa tika nobučota no visām pusēm. Gan no manas, dēla, sievas," ar asarām acīs atceras tēvs.

Vecmāmiņa nav varējusi atvadīties. Viņa joprojām ir slimnīcā. Viņai tajā triecienā plīsusi liesa, sadragātas gūžas, kāju pēdas. Veiktas jau sešas operācijas.

Emīlijas tēvs ļoti pateicas visiem, kas pauduši atbalstu viņa ģimenei. "Man likās, ka cilvēcība ir pazudusi, bet šis gadījums parādīja, ka tomēr ir ļoti daudz cilvēku, kas izsaka līdzjūtību un jūt līdzi. Es esmu ļoti pateicīgs par atbalstu."

Runājot par dzērājšoferi, viņš saka, ka jau sākumā sapratis, ka aizbraucis pat neapstājoties. "Bremzēšanas pēdas uz ceļa es neredzēju. Beigās kāds no cilvēkiem pateica, ka viņi noķerti netālu - Dzeņu ielas iekšpagalmā. Alkohola elpa bija tik spēcīga, tur bija gan šodienas, gan vakardienas dzeršana. Ja cilvēks, kurš ir dzēris alkoholu, kuram nav autovadītāja apliecības, brauc, tad viņš vada ieroci."

Emīlijas tēvs uzskata, ka jāsoda būtu visi, kas atradās mašīnā. Tāpat viņš norāda, ka gājēju pāreja, uz kuras notika traģēdija, ir ļoti nepārredzama jebkuram autovadītājam. Cilvēki bieži stāvot aiz staba, viņus esot grūti redzēt. Viņaprāt, būtu jāierīko ātrumu ierobežojošais valnis.

Jauns.lv jau vēstīja, ka 1987. gadā dzimušajam autovadītājam nav bijušas autovadītāja tiesības, turklāt viņš bijis pamatīgā reibumā - konstatētas ap trīs promilēm. Viņš savu vainu policijai atzinis.

Iepriekš Saeimas depuāts Andrejs Judins ("Jaunā Vienotība") prognozēja, ka dzērājšoferim netiks piemērots maksimālais sods, vēstīja "Rus.LSM.lv".

"Mana prognoze ir tāda. Mēs dzirdēsim, ka šis apsūdzētais tiesā atvainosies cietušajiem. Pateiks, ka viņam ir ļoti žēl. Iespējams, ka tas kompensēs. Būs raksturojums no darba, kāds viņš brīnišķīgs kolēģis. Kaimiņi, varbūt, ģimene kaut ko pateiks. Un tiesa redzēs šeit daudz pozitīvus momentus. Un vēl viņš apsolīs nekad vairs nedzert. Un saņems viņš nevis desmit gadus, bet četrus," paziņoja Andrejs Judins.

Tomēr ģenerālprokuros Juris Stukāns uzskata, ka šāda shēma nedarbosies, jo ir vairāki cietušie. "Tagad saskaņā ar likumu viņš sēž cietumā. Un domāju, ka sēdēs vēl ilgi," atzīmēja Stukāns.

Pēc viņa vārdiem, konkrētajā lietā plānots nozīmēt trīs ekspertus, lai pierādītu, ka visas traumas un to izraisītās sekas ir avārijas sekas.

"Mums jāpierāda, ka bērns nomira avārijas rezultātā. Faktiski pierādījumi ir acīmredzami, bet mums vajag juridiskos. Šīs ekspertīzes parādīs, cik spēcīgs bija sitiens un kādas bija gūtās traumas.

Vajadzēs vairākus mēnešus, lai saņemtu ekspertīzes rezultātus un varēs iet uz tiesu," skaidroja ģenerālprokurors. "Es nedomāju, ka te būs četri pieci gadi. Šajā lietā ir trīs cietušie. Un es nedomāju, ka tad, kad ir trīs cietušie, būs tik mazs termiņš," paziņoja Juris Stukāns.

