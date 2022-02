Saderināšanās gredzens Valentīndienā – piemērotākais laiks bildinājumam?

Ne tik sen, bija jāuzdod tikai daži jautājumi: princeses vai smaragda griezums? Kāds izmērs? Mūsdienās gredzenu izvēle ir tik plaša, ka vajadzīgs laiks, lai apskatītu, iepazītos un izpētītu piedāvājumu. Lasi tālāk, lai iepazītos ar ieteikumiem bildinājuma izteikšanai un kā izvēlēties saderināšanās gredzenu.

Bildinājuma izteikšana

Atkarībā no cilvēka personības, bildinājumu var izteikt esot divatā vai arī citu klātbūtnē, ja ir vēlme, lai ģimene un draugi arī piedalās saderināšanās brīdī, kā arī kāds no klātesošajiem iemūžina šo brīdi foto un video formātā, lai pēc tam ar īpašo brīdi padalītos ar citiem.

Bildināt var, piemēram, kādā pārim īpašā vietā, kas abiem ir mīļa, vai romantiskā vietā ceļojuma laikā. Ņemot vērā pāra dzīvesveidu un hobijus bildinājumu var veikt arī pārgājiena laikā, Valentīndienas vakarā vai iknedēļas pankūku brokastu laikā – katram pārim šī vieta un brīdis būs personīgs. Padomā, kāds būtu labākais un skaistākais variants tieši jums. Galvenais neaizmirst, ka bildināšanas gredzens jātur blakus.

Saderināties Valentīndienā?

Valentīndiena ir romantiskākā gada diena, tāpēc šķiet loģiski, ka daži cilvēki izvēlas to svinēt, iesoļojot nākamajā attiecību līmenī. Saderināšanās vai pat laulības 14.februāri raisa diskusijas, jo citi ir par, bet citi pret.

Argumenti par labu bildinājumam Valentīndienā ir tādi, ka būs vienkārši iegaumēt saderināšanās datumu un noorganizēt romantiskas vakariņas vai pat ceļojumu, lai nākamos gadus svinētu īpašo notikumu, iespējams, jau kā vīram ar sievu. Labāku atmosfēru kā Valentīndienā būtu grūti atrast - romantika virmo visapkārt un tam pa vidu bildinājums! Saderināšanās, kad visi apkārt svin mīlestību, būtu labākā dāvana. Arī pētījumi norāda, ka sievietes tieši Valentīndienā vēlas saņemt gredzenu.

Kāpēc tā ir slikta doma? Jo tas būtu pārāk paredzami - ideja par saderināšanos Valentīndienā teorētiski ir ļoti romantiska un mīļa, bet pārsteiguma brīdis var izpalikt. Ja vēlies noskaidrot, vai mīļotā vēlētos tikt bildināta tieši šajā dienā, nemanāmi noskaidro to, piemēram, romantiskas filmas laikā uzjautājot domas par šo dienu.

Kā izvēlēties saderināšanās gredzenu

Smelies iedvesmu juvelierizstrādājumu veikalos, apskati modes žurnālus, Pinterest bildes, meklē pēc atslēgvārdiem, lai varētu iepazīties ar dažādām gredzenu briljantu formām, veidiem, izmēriem. Tā varēs noteikt gaumi un tālāk ejamo virzienu. Svarīgākie faktori saderināšanas gredzena izvēlē ir:

materiāls un krāsa. Lielākoties saderināšanās gredzeni ir zelta krāsā, tomēr atceries, ka zelts var būt vairākās krāsās. Tas var būt parastais dzeltenais, baltais un arī rozā/sarkanais zelts. Krāsas izvēlē būtu jāņem vērā to, kāda metāla un krāsas aksesuāri, piemēram, auskari vai ķēdīte, tiek nēsāta ikdienā un kāds ir mīļotās ādas tonis - siltais vai vēsais;

Vai tas būtu klasisks saderināšanās gredzens, vai ekstravagants ar izteiksmīgiem briljantiem, ir jāizvēlas tas, kurš vislabāk piestāv un atbilst mīļotās personībai.

Saderināšanās gredzeni ar briljantu

Kad tas ir uzvilkts uz atbilstošā pirksta, saderināšanās gredzens kļūst par neatņemamu ikdienas aksesuāru un identitātes daļu. Tā ir svarīga rotaslieta, kas glabā būtiskas emocijas un jūtas. Tāpat kā cilvēki, arī saderināšanās gredzeni ar briljantu ir dažādi. Lūk, dažas briljantu formas, ko apsvērt:

klasiska jeb apaļa – ikoniska un populāra izvēle, kas cilvēkiem uzreiz asociējas ar saderināšanās gredzeniem. Gredzens var būt ar vienu akmeni centrā vai vairākiem mazākiem apkārt tam;

– ikoniska un populāra izvēle, kas cilvēkiem uzreiz asociējas ar saderināšanās gredzeniem. Gredzens var būt ar vienu akmeni centrā vai vairākiem mazākiem apkārt tam; taisnstūrveida – gredzens ar kvadrātveida vai taisnstūrveida akmeni ir ideāli piemērots sievietei, kura dod priekšroku mūsdienīgākam stilam un taisnām līnijām — gan modē, gan mēbelēs, gan citās lietās. Tas ir neparastāks kā apaļais briljants, taču vienlaikus saglabā klasisko eleganci. Var apskatīt arī gredzenus ar citas krāsas akmeņiem, piemēram, safīra zilo;

– gredzens ar kvadrātveida vai taisnstūrveida akmeni ir ideāli piemērots sievietei, kura dod priekšroku mūsdienīgākam stilam un taisnām līnijām — gan modē, gan mēbelēs, gan citās lietās. Tas ir neparastāks kā apaļais briljants, taču vienlaikus saglabā klasisko eleganci. Var apskatīt arī gredzenus ar citas krāsas akmeņiem, piemēram, safīra zilo; bumbierformas – šīs formas gredzens ir romantiskāks un savā veidā smalkāks. Akmens griezums atgādina lāses formu, kur centrālais elements izskatās kā nācis no romantiskas pasakas, savukārt tā forma ir īpaši glaimojoša, jo rada garāku pirkstu ilūziju.

Kur pirkt saderināšanās gredzenu?

Juvelierizstrādājumu veikals ir vieta, kur doties, lai iepazītos ar piedāvājumu un apskatītu gredzenus no visām pusēm. Dodies uz kādu no GIVEN veikaliem un apskati piedāvājumu, dažādus stilus, izmērus, krāsas. Aprunājies ar konsultantiem, kas atbildēs uz Taviem jautājumiem, sniegs padomu un parādīs gredzenus. Ja nav iespējas doties uz fizisku veikalu, tad pirkumu var veikt internetā ar drošu piegādi un apdrošinātu paciņu līdz saņemšanas brīdim. Arī internetveikalā vari konsultēties un uzdot jautājumus laipnajiem konsultantiem čatā.

Gredzena iegāde nav jāsasteidz, droši var saglabāt gredzenu bildes, ko apskatīt mājas apstākļos turpmākās dažas dienas, lai gūtu pilnīgu pārliecību par savu izvēli. Atceries - tā ir investīcija, ņemot vērā, ka saderināšanās gredzens ir mīlestības apliecinājums ar nozīmi uz mūžu un zelta vērtība ar gadiem aug.

Ienāc un atklāj gredzenu pasauli GIVEN interneta vai klātienes veikalos!