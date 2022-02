Levits atbalsta Covid-19 sertifikāta derīguma termiņa pagarinājumu līdz martam

Runājot par saslimstību valsī, valsts pirmā persona pieļāva, ka saslimstības pīķi varētu sasniegt šonedēļ un nākamnedēļ. Savukārt no 1.marta, prezidenta ieskatā, jābūt nopietniem atvieglojumiem visos ierobežojumos. Levits norādīja, ka valdība par detaļām vēl vienosies, bet, prezidenta ieskatām, tiem katrā ziņā ir jābūt nopietniem atvieglojumiem.

Tāpat Valsts prezidents pavēstīja, ka no 1.marta jācenšas sinhronizēt ierobežojumus vai ierobežojumu atcelšanu ar Igauniju un Lietuvu. Pēc Levita paustā, Veselības ministrijām būs jārunā savā starpā, lai panāktu sinhrono regulējumu.

Prezidenta ieskatā svarīgi ir arī tas, ka 15.februārī beigsies Covid-19 sertifikāta derīguma termiņš apmēram 40 000 iedzīvotāju.

"Ja mēs zinām, ka 1.martā būs ļoti nopietni atvieglojumi, tad cilvēkiem, kuriem nebūs sertifikāta un kuriem būs nepieciešams ievērot ierobežojumus, [piemērot šīs prasības] nebūtu samērīgi un pareizi. Domāju, ka sertifikāta derīguma termiņš jāpagarina līdz 1.martam, lai atvieglojumi būtu visiem. Manuprāt, sertifikāta derīguma termiņš ir jāpagarina," sacīja Levits.

Savukārt premjers norādīja, ka valstī pieņemtā Covid-19 stratēģija ir pareiza un arī turpinās tāda būt. Tas attiecoties uz balstvakcināciju, respiratoru vai medicīnisko masku valkāšanu un biežu testēšanos. Kariņš norādīja, ka kombinētā stratēģija paredz arī biežu testēšanu, arī ar paštestiem.

"Katram būtu jāuzņemas individuālā atbildība. Šis ir veids, kā mums būtu jāvirzās uz priekšu, proti, tālāk prom no ierobežojumiem un [uz] lielāku individuālo atbildību un aizsardzību. Ja skatās uz mirstības no Covid-19 datiem, tiem cilvēkiem, kuri saņēmuši balstvakcināciju, ir 40 reizes mazāka varbūtība nomirt no koronavīrusa, nekā cilvēkam, kas nav vakcinējies. Arī pret jauno Covid-19 paveidu vakcinācija ir ļoti nozīmīga," atzīmēja Kariņš.

Viņš aicināja līdzcilvēkus izmantot iespēju saņemt balstvakcināciju, kā arī tos, kuri vēl nav vakcinējušies, to izdarīt, jo diemžēl pandēmija nav beigusies un Covid-19 nav kļuvis mazāk bīstams cilvēkiem, kuri nav pasargāti ar vakcīnas dotajām priekšrocībām.

Kariņš atzīmēja, ka otrdien, 15.februārī, valdība plāno pieņemt gala stratēģiju, kā sabiedrība varēs "iziet" no pašreiz spēkā esošajiem ierobežojumiem. Tāpat veselības ministram Danielam Pavļutam (AP) ir uzdots pēc iespējas saskaņot Latvijas nostāju ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem.

Kā skaidroja Ministru prezidents, Baltijas valstis veido vienotu ekonomisko telpu, tāpēc ir saprātīgi, ka Latvijai, Lietuvai un Igaunijai būtu līdzīgas prasības. Patlaban ir skaidrs, ka sertifikāts daudz kur vairs nebūs obligāti jāuzrāda. Kariņš atzina, ka pašreiz tiek runāts par detaļām, kādi būtu pārējie nosacījumi. Viņš pieļāva, ka vietās, kur tiek valkātas maskas, turpmāk vairs nebūs obligāti jāuzrāda Covid-19 sertifikāts.

Koalīcija šonedēļ turpinās diskusijas par iespēju "pārbīdīt" vakcinācijas sertifikāta pret Covid-19 derīguma termiņa spēkā stāšanos no 15.februāra, izriet no ministru diskusijām otrdienas valdības sēdē.

Vairāki ministri rosināja par prasību lemt jau otrdienas Ministru kabineta sēdē, tomēr tam nepiekrita veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP). Viņš pauda, ka vairākās valdības sēdēs līdz šim ir runāts par balstvakcināciju un tās svarīgumu. Iepriekšējo sēžu laikā paustās ministru nostājas bijušas atšķirīgas no otrdien valdības sēdē paustajiem apsvērumiem.

Tādēļ Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) aicināja atbalstīt nozares ministra viedokli un jautājumu neforsēt, turpinot sarunas. "Es būtu gatavs, protams, jebkurā brīdī sasaukt sēdi, un mums jau ir ierasts, mums ir vairākkārt bijušas rakstveida sēdes. Ja ir kāds lēmums, kuru mums vajadzētu pieņemt pirms mūsu kārtējās sanākšanas, mēs to arī parasti darām," sacīja Kariņš.

Veselības ministrs, komentējot šo jautājumu, argumentēja, ka kopš decembra ir būtiski krities to cilvēku skaits, kuriem sertifikāta nav, tādēļ šobrīd, valdībai, ieņemot atšķirīgu nostāju šajā jautājumā, sabiedrībā tas varētu tikt uztvers kā balstvakcinēties atturošs signāls, turklāt, mainot līdzšinējo pozīciju, Ministru kabinets varētu pieņemt lēmumu, kas nav konsekvents iepriekš paustajam.

Tāpat politiķis atklāja, ka pirmdien koalīcijas sanāksmē esot panākta vienošanās, ka koalīcijai būšot vēl viena diskusija, kur tiks panākta principāla vienošanās par to, kāda būs turpmākā valdības politika sertifikātu jautājumā. Balstoties uz šo, ministrs aicināja otrdienas valdības sēdē "neforsēt termiņu izmaiņas", tā vietā vienojoties par šo jautājumu turpmākās diskusijās, kas savukārt ļautu gala lēmumu pieņemt jebkurā no turpmākajām dienām.

Pašreizējais regulējums paredz, ka no 15.februāra Latvijā stāsies spēkā vakcinācijas pret Covid-19 sertifikātu derīguma termiņš, kas attieksies uz pakalpojumu saņemšanu un pasākumu apmeklēšanu epidemioloģiski drošā vidē, kur nepieciešams uzrādīt vakcinācijas sertifikātu. Vakcinācijas derīguma termiņš netiks attiecināts uz personām līdz 18 gadiem, jo šai iedzīvotāju grupai balstvakcinācija pašlaik nav nepieciešama. Darba pienākumu veikšanai joprojām saglabājas prasība, pēc pabeigtas primārās vakcinācijas un balstvakcinācija tiek stingri rekomendēta.