Aizputē pazudis padomju tanks T-55. Nav ziņu, uz kurieni tas aizbraucis

Toreiz par to stāstīja TV3 raidījums “Bez Tabu”. Noskaidrojās, ka šis kaujas transports pieder kādam turīgam Krievijas pilsonim, kuram to bija izdevies reģistrēt kā traktortehniku, līdz ar to arī atļauts pārvietoties ar tanku pa koplietošanas ceļiem. Tomēr viņš tikai pāris reizes ar to tikai pavizinājies, lai to paslēptu zem lielās plēves.

Nu “Bez tabu” komanda devās uz Aizputi, lai noskaidrotu, kur tad draudīgā kaujas mašīna palikusi. Tagad vairs nevienam nav informācijas, kur šis “monstrs” pazudis. Dienvidkurzemes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Elbere TV3 teica:

“Ar to tanku šobrīd ir tā, ka no pašvaldības puses nekas nav dzirdēts, kur tas ir palicis. Tur, kur tas bija, vairs nav redzēts, un mums nav informācijas par to, vai tas ir kaut kur pārvietots. Pa Aizputes ielām tanks nebraukā. Arī cilvēki, kuri gājuši garām vietai, kur tanks bijis izstādīts, zināja teikt, ka jau kādu laiku tur vairs tas nav bijis.”

Tanks T-55:

Jāpiebilst, ka Latvijā privātpersonas likumīgi pa ielām var braukāt ar tanku, ja tam kaujas funkcijas ir likvidētas (stobrs padarīts nekaitīgs). Šādā gadījumā to var reģistrēt kā traktortehniku, un uz tiem attiecas tie paši ceļu satiksmes noteikumi, kas uz traktoriem. Tikai ar tādu 36 tonnu smagu milzeni kā T-55 nav diez ko ērta un ekonomiska pārvietošanās. Pirmkārt, tas rij milzīgi daudz degvielas – divi litri kilometrā un, otrkārt, tā maksimālais ātrums uz šosejas ir vien 50 kilometri stundā.

Padomju Savienībā ražotais tanks T-55 ir visnotaļ neekonomisks spēkrats: tas rij divus litrus degvielas kilometrā. (Foto: Vida Press)

Tā kā šādi reģistrētus “traktorus” miera laikā pārsvarā izstāda vienīgi militārās tehnikas vēstures muzejos. Tāds ir Daugavpils pievārtē – Sventes pagastā. Tikai tur nav padomju bloka valstīs no 1958 līdz 1979. gadam ražotais T-55. Kopumā visās padomju bloka valstīs (PSRS, Čehoslovākijā, Polijā, Rumānijā) saražoja gandrīz 24 000 šādu tanku un dažās valstīs tie joprojām ir bruņojumā. Pēc PSRS sabrukuma postpadomju valstis dažus no šiem tankiem arī nodeva saviem NATO partneriem, tostarp arī mums. Latvijai trīs T-55 tankus atvēlēja Čehija, bet Vācija 11 T-55 tankus piešķīra ASV.

Militārā konflikta zonās tie tiek izmantoti joprojām: Etiopijā, Afganistānā, Kalnu Karabahā. Latvijā, par laimi, tie ik pa laikam vienīgi kā traktortehnika parādās sludinājumu portālos. Pēdējo reizi T-55 kāds gribēja notirgot par 45 000 eiro. Pirms tam 2011. gadā to vēlējās pārdot par 38 654 latiem (55 000 eiro). Kā var redzēt, šī tanka vērtība pamazām samazinās. Pirms tam to kāds Latvijas uzņēmējs vēlējās notirgot arī 2008. gadā, rakstīja laikraksts “Telegraf”.