Valdība nolemj pagarināt ārkārtējo situāciju Baltkrievijas pierobežā

"Redzot, ka spiediens uz mūsu robežu neizsīkst un turpinās Lukašenko režīma organizētā hibrīdoperācija, mums nav citas iespējas kā turpināt ārkārtējo situāciju pierobežas pašvaldībās. Tas ļauj mums operatīvāk reaģēt un sadarboties ar citiem dienestiem šajā krīzes situācijā. Esam izstrādājuši dažādus notikumu attīstības scenārijus un būsim gatavi reaģēt, ja situācija saasināsies," atzīmēja iekšlietu ministre M.Golubeva.

Iekšlietu ministrija (IeM) minējusi, ka kopš pagājušā gada 10.augusta līdz šī gada 20.janvārim no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 4962 cilvēki. No 13.decembra robežu nelegāli šķērsot gribētāju skaits pieaudzis, un šajā laikā no robežas šķērsošanas atturētas 2043 personas.

IeM skaidro, ka šāds straujš Latvijas-Baltkrievijas robežas nelikumīgās šķērsošanas gadījumu skaita pieaugums ir saistīts ar taktikas maiņu, proti, no 13.decembra trešo valstu valstspiederīgie mēģina nelikumīgi šķērsot robežu mazās grupās no trim līdz 12 personām vairākas reizes diennaktī un dažādās vietās.

Ministrija norāda, ka prognozējamais finansējums 2022.gada trīs mēnešiem, lai segtu papildu izdevumus, kas rastos ārkārtējās situācijas pagarināšanas dēļ, ir 3,888 miljoni eiro.

Primāri tiks izvērtēta iespēja izdevumus segt no šim mērķim attiecīgajai iestādei piešķirtajiem valsts budžeta un ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu līdzekļiem, bet to nepietiekamības gadījumā - no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

Pērn vasarā valdība ārkārtējo situāciju pierobežā ar Baltkrieviju izsludināja no 11.augusta līdz 10.novembrim, bet vēlāk tā pagarināta līdz šā gada 10.februārim.

Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko režīma izvērstā hibrīduzbrukuma ietvaros kopš pagājušā gada pavasara notikuši centieni Latvijā, Lietuvā un Polijā no Baltkrievijas iesūtīt tūkstošiem nelegālo imigrantu, kuru lielākā daļa kā tūristi ieradušies Baltkrievijā no Irākas.

Kopš 2021. gada 10. augusta kopumā no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 5477 cilvēki.