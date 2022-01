Šī gada 10.janvārī VP Latgales reģiona pārvaldes Ludzas iecirknī vērsās 1975. gadā dzimusi sieviete, kura likumsargiem skaidroja, ka esot tikusi apkrāpta, kā rezultātā zaudējusi lielu naudas summu.

Pagājušā gada rudenī sieviete sociālajā platformā "Facebook" iepazinusies ar 1977. gadā dzimušu Rēzeknes iedzīvotāju, ar kuru viņa sākusi saraksti. Vēlāk personas esot arī tikušās, taču neilgi pēc iepazīšanās vīrietis esot lūdzis sievietei finansiālu palīdzību, kuru persona laika posmā no 2021. gada oktobra līdz šā gada janvārim vīrietim arī sniedza.

Lai palīdzētu it kā finansiālās grūtībās nonākušajam draugam, sieviete atdeva gan savus uzkrājums, gan aizņēmās naudu no citām personām, kā arī pārdeva ģimenes īpašumā esošos kustamos īpašumus. Kopumā, iemantojot personas uzticību, no sievietes izkrāpti aptuveni 20 000 eiro.

Veicot izmeklēšanas darbības, Ludzas iecirkņa likumsargi noskaidroja iespējamo vainīgo personu, pret kuru tika sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 177. panta 1. daļas, proti, par svešas mantas vai tiesību uz šādu mantu iegūšanu, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos vai ar viltu (krāpšana), ar ko soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem, ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, ar probācijas uzraudzību, ar sabiedrisko darbu vai ar naudas sodu.

Pašlaik policija skaidro notikušā apstākļus.