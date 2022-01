Skolēni arī turpmāk varēs lietot valsts iepirktās nemedicīniskās auduma sejas maskas

Grozījumi nosaka, ka izglītības procesā iekštelpās skolēni pamata un vidējā izglītības pakāpē (tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās) var izmantot nemedicīniskos (auduma) aizsegus, kas iepirkti skolēnu vajadzībām.

Minētie izglītojamie arī sabiedriskajā transportā varēs lietot šos nemedicīniskos (auduma) aizsegus. Šāds izņēmums par nemedicīnisku (auduma) aizsegu lietošanu izglītības procesā un tā nodrošināšanā iekštelpās attiecas arī uz nodarbinātajiem pirmsskolas, pamata un vidējā izglītības pakāpē (tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās).

Izņēmumi neattiecas uz profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenotājiem un dalībniekiem.

Skolēnu rīcībā ir izglītības iestādēs izsniegtie, valsts centralizētā iepirkumā iegādātie nemedicīniskie (auduma) aizsegi, kas atbilst noteiktiem kvalitātes standartiem un garantē pietiekamu izelpojamā un ieelpojamā gaisa filtrāciju.

Bērni no 7 līdz 12 gadu vecumam, apmeklējot citas sabiedriskās vietas, varēs lietot nemedicīniskos (auduma) aizsegus. Savukārt skolēniem vecumā no 12 gadiem, apmeklējot citas sabiedriskās vietas, būs jālieto medicīniskās maskas vai ne zemākas klases kā FFP2 respiratori (izņemot sabiedrisko transportu). Šāds lēmums pieņemts, jo atbilstoši starptautisko veselības organizāciju rekomendācijām mutes un deguna aizsegus pieaugušajiem sāk lietot no 12 gadu vecuma.