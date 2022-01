Semestru beigas, vasaras brīvlaiks un citas brīvdienas - jaunā mācību gada datumi, kas interesē skolēniem

Savukārt 1. līdz 8. klases un 10. un 11. klases skolēniem mācību gads, kā ierasts, beigsies 2023. gada 31. maijā.

Nākamais mācību gads sāksies 2022. gada 1. septembrī, to veidos divi semestri. Pirmais semestris ilgs no 1. septembra līdz 23. decembrim, savukārt otrais semestris sāksies 2023. gada 9. janvārī un ilgs atkarībā no klases, kurā skolēns mācās.

Nākamajā mācību gadā rudens brīvdienas ilgs no 24. līdz 28. oktobrim, ziemas brīvdienas - no 26. decembra līdz 6. janvārim, pavasara brīvdienas no 13. līdz 17. martam. Vasaras brīvdienas 1. līdz 8. klases un 10. līdz 11. klases skolēniem ilgs no 2023. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

Vienlaikus Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) norāda, ka izglītības iestāde var patstāvīgi pieņemt lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām otrajā semestrī 1.klases skolēniem.

Savukārt, ja mācību gada laikā iestājas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ vismaz vienu nedēļu nav iespējams pilnvērtīgi nodrošināt mācību procesu, izglītības iestādes vadītājs, saskaņojot ar dibinātāju, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1.-8. klases un 10.-11. klases skolēniem.