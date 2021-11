Nevakcinētu šoferu dēļ Liepājā būs traucēta autobusu reisu izpilde

Ņemot vērā to, ka sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējs AS "Liepājas autobusu parks" saskāries ar autobusu vadītāju trūkumu, nespējot izpildīt valstī noteiktās prasības, pasažieriem jārēķinās, ka līdz risinājuma atrašanai vairāki autobusu reisi un maršruti netiks izpildīti.

No šodienas valstī stājas spēkā prasība, ka valsts, pašvaldību iestāžu un kapitālsabiedrību darbiniekiem bez izņēmuma, kā arī privātā sektora darbiniekiem, kuri strādā klātienē, ir nepieciešams Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

AS "Liepājas autobusu parks" daļa no autobusu vadītājiem nav sākuši vakcinācijas procesu un, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, tiks atstādināti no darba pienākumu veikšanas. Tāpat uzņēmumā ir autobusu vadītāji, kuri atrodas uz slimības lapas. Līdz ar to uzņēmums nespēj nodrošināt pilnvērtīgu sabiedriskā transporta pakalpojuma izpildi un saistības pret pašvaldības aģentūru "Liepājas sabiedriskais transports" un pasažieriem.

Līdz uzņēmums radīs optimālāko risinājumu minētajai problēmai, vairāki maršruti un reisi turpmākajās dienās netiks izpildīti. Lielākais akcents reisu izpildē tiks likts uz lielajiem autobusiem, kas turpinās braukt ierastajā režīmā, norāda aģentūrā.

Par izmaiņām autobusu kustības sarakstā pasažieri var sekot līdzi aktualitātēm aģentūras mājaslapā "www.liepajastransports.lv" sadaļā "Maršrutu kustības saraksti", kur informācija, tiklīdz to būs sniedzis pārvadātājs, tiks regulāri atjaunota.

Tāpat aģentūra aicina pasažierus mājaslapas "www.liepajastransports.lv" sadaļā "Reāllaika karte" sekot līdzi sava gaidītā transportlīdzekļa kustībai, lai pārliecinātos, ka reiss ir sākts un tiek izpildīts. Sadaļa "Reāllaika karte" ir savienota ar vietni "marsruti.lv". Šīs vietnes kartē ir redzami visi transportlīdzekļi, kas attiecīgajā brīdī izpilda reisus, to precīza atrašanās vieta, braukšanas virziens, reisa numurs, braukšanas ātrums, kā arī transportlīdzekļa reģistrācijas numurs un veids. Kartē ar zilu krāsu tiek apzīmēti lielie autobusi, ar oranžu - mazas ietilpības autobusi, savukārt ar zaļu - tramvaji. Šis rīks vislabāk atainos reālo situāciju un ļaus pasažierim, pirms došanās uz pieturvietu, plānot turpmāko rīcību.

Tramvaju kustībā izmaiņas nav gaidāmas, jo tramvaja pārvadājumu izpildītājs pilsētā -uzņēmums SIA "Liepājas tramvajs" - ir panācis augstu vakcinācijas aptveri darbinieku vidū, līdz ar to tas liepājniekiem spēj nodrošināt pilnvērtīgu pakalpojumu.

Kā vēstīts, Ministru kabineta rīkojumā noteikts, ka valsts, pašvaldību iestāžu un kapitālsabiedrību darbiniekiem ir obligāts pienākums vakcinēties pret Covid-19.