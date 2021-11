Ventspilī un Jelgavā, apsteidzot laiku, jau uzstādītas Latvijā pirmās Ziemassvētku egles. FOTO

Laikā, kad visi atzīmēja Lāčplēša dienu, pirmā to uzstādīšanu sāka Ventspils, Pārventas centrā. Ostas pilsētas dome informē: “Ventspils labiekārtošanas kombināta Apzaļumošanas iecirkņa darbinieki ir uzsākuši pakāpenisku egļu uzstādīšanu pilsētā. Kā pirmā tiek uzstādīta egle Pārventas centrā, kas tiek veidota no 200 mazām eglītēm. Egles konstrukcija tiek gatavota no metāla rāmja, kurā tiek piestiprinātas mazās eglītes, tāpēc tā spēs priecēt iedzīvotājus visu svētku laiku”.

Ventspilī – Pārventas centrā sākta centrālās egles uzstādīšana, kura sastāvēs no 200 mazām eglītēm. (Foto: ventspils.lv)

Šīs nedēļas sākumā plānots uzstādīt Ziemassvētku egli arī Lielajā laukumā un Bērnu pilsētiņā, bet pēc valsts svētkiem 22. novembrī – Rātslaukumā! Pašvaldība sola visas egles uzstādīt līdz 26. novembrim, lai tās sāktu mirdzēt dienu pirms 1. Adventa – 27. novembrī. Galvenā Ventspils egle atradīsies Lielajā laukumā iepretim koncertzālei “Latvija”. Izraudzītās pilsētas galvenās Ziemassvētku eglītes augstums ir ap 18 metriem. Pavisam pilsētā būs sešas centrālās svētku egles - Lielajā laukumā, Rātslaukumā, Bērnu pilsētiņā, Tirgus laukumā, bērnu parkā “Fantāzija” un pie Ventspils domes.

Jelgavā, Hercoga Jēkaba laukumā, izveido konstrukcijas un pieved eglītes centrālās egles veidošanai. (Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldība)

Uzreiz pēc ventspilniekiem un Lāčplēšu godināšanas 12. novembrī ar pilsētas galvenās egles uzstādīšanu sarosījās arī jelgavnieki. Pilsētas dome informē:

“Uzsākta Jelgavas centrālās egles metāla konstrukcijas uzstādīšana. Konstrukcijā ievietos 33 dabīgās egles, kuru vainaga augstumi ir no 3,5 līdz 6,5 metriem. Jelgavas egles augstums sasniegs ap 18 metriem.

Jelgavā, Hercoga Jēkaba laukumā, izveido konstrukcijas un pieved eglītes centrālās egles veidošanai. (Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldība)

Arī šogad egles uzstādīšana sākta jau novembra vidū, jo dekoratīvo bumbu izvietošana prasa laiku, kā arī LED virteņu daudzums eglē būs lielāks nekā pērn”.

Par Ventspils galveno egli, kura dižosies pilsētas Lielajā laukumā, izraudzīta šī 18 metrus garā skaistule. (Foto: ventspils.lv)

Jelgavā, Hercoga Jēkaba laukumā, izveido konstrukcijas un pieved eglītes centrālās egles veidošanai. (Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldība)