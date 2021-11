"IZM neatbalstīs šādu pašvaldības patvaļu" - Muižniece komentē Rīgas domes paziņojumu par klātienes mācībām

Viņa norāda, ka pašlaik skaidro situāciju, jo oficiālu lēmumu IZM neesot vēl redzējuši. IZM neatbalsta un neatbalstīs šādu pašvaldības patvaļu spēkā esošo noteikumu interpretācijā.

"Bērniem jāmācās klātienē un, tikai objektīvi tās pamatojot, var būt pieļaujamas kādas izņēmuma atkāpes," uzsver izglītības ministre.

Šorīt Valsts kancelejas rīkotajā starpnozaru preses konferencē par drošības pasākumiem Latvijā no 15. novembra, uz jautājumu par to, cik pašvaldības ir pieņēmušas lēmumu attālinātās mācības pagarināt līdz 22.novembrim IZM Juridiskā un nekustamo īpašumu departamenta direktora vietniece Daiga Dambīte norādīja, ka pašlaik Izglītības kvalitātes dienests nav saņēmis pašvaldību pieņemtos lēmumus par attālināto mācību procesa īstenošanu no 15.novembra līdz 17. novembrim.

"Šobrīd esam lasījuši publiskajā telpā izskanējušo informāciju," atbildēja ierēdne.

Zināms, ka Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta vadītājs Māris Krastiņš šodien preses konferencē informēja, ka no 15.novembra Rīgas pašvaldības skolās mācības klātienē neatsāksies 7.-12.klasēm.

Viņš informēja, ka nākamnedēļ klātienes mācības turpinās 1.-3.klašu skolēni un klātienes mācības atsāks arī 4.-6.klašu skolēni.

Krastiņš atzina, ka diskusijās ar skolu direktoriem izskanēja, ka attālinātās mācības vajadzētu turpināt arī 4.-6.klašu skolēniem, bet šādu lēmumu neļaujot pieņemt valdības lēmumi.

Līdz ar to visi skolēni klātienes mācības Rīgas pašvaldības skolās atsāks no 22.novembra.

Zināms, ka lēmumu par attālinātajām mācībām nākamajā nedēļā ir pieņēmušas Ventspils un Liepājas pašvaldības.

Reaģējot uz nelabvēlīgo epidemioloģisko situāciju Ventspilī, Ventspils Izglītības pārvalde saskaņojusi Ventspils vispārizglītojošo skolu 4. līdz 12. klasēm attālināto mācību norises pagarinājumu līdz 17.novembrim.

Savukārt Liepājā 7.-12.klašu skolēni mācības klātienē atsāks 22.novembrī. Šāds lēmums pašvaldībā pieņemts, ņemot vērā Ministru kabineta rīkojuma "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" grozījumus, kas paredz, ka no 15.novembra klātienē mācās 1.-12.klašu skolēni, vienlaicīgi izvērtējot saslimstības rādītājus Liepājā, kur 14 dienu kumulatīvā saslimstība ar Covid-19 ir 1748, kas pārsniedz vidējo valsts kumulatīvo saslimstības rādītāju 1458,4. Izglītības pārvalde uzklausīja arī Liepājas vispārizglītojošo skolu direktoru izteikto nepieciešamību pielāgot mācību procesa norisi un organizāciju spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem epidemioloģiskās drošības aspektā.

Kā ziņots, no 15.novembra beigsies mājsēde un tiks atcelti vairāki Covid-19 dēļ noteiktie ierobežojumi. Tostarp plānots skolās mācības atsākt klātienē.

Covid-19 skāris 56 Rīgas pašvaldības izglītības iestādes

Krastiņš arī pavēstīja, ka pašlaik Covid-19 skāris 56 Rīgas pašvaldības izglītības iestādes. Covid-19 konstatēts 27 skolās, 24 bērnudārzos un piecās mūzikas un mākslas skolās.

Kopumā ar Covid-19 saslimuši 18 pedagogi, 52 skolēni, 11 tehniskie darbinieki un četri iestādes administrācijas darbinieki.

Departamenta direktors uzsvēra, ka, salīdzinot ar citām pašvaldībām, situācija Rīgā esot stabila un būtu ļoti svarīgi šo stabilitāti saglabāt.