Valsts svētkos gaidāmas izmaiņas vairāk nekā 500 reģionālo autobusu maršrutos

Izmaiņas maršrutos visā Latvijā paredzētas sestdien, 13. novembrī, kas noteikta par darba dienu, kā arī Latvijas valsts svētku brīvdienās, no 18. novembra līdz 21. novembrim.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus pirms brauciena atkārtoti pārbaudīt aktuālo autobusu kustības sarakstu mājaslapā "atd.lv" sadaļā "Kustības saraksti" vai portālā "1188".

Izmaiņas gaidāmas maršrutos, kuros sabiedriskā transporta pakalpojumus nodrošina 19 pārvadātāji - AS "Nordeka", SIA "Norma-A", AS "CATA", SIA "VTU Valmiera", AS "Liepājas autobusu parks", AS "Talsu autotransports", SIA "Latvijas Sabiedriskais Autobuss", SIA "Tukuma auto", SIA "Dobeles autobusu parks", SIA "Daugavpils autobusu parks", SIA "Dautrans", AS "Rēzeknes autobusu parks", SIA "Ludzas autotransporta uzņēmums", SIA "Jēkabpils autobusu parks", SIA "Gulbenes autobuss", SIA "Madonas ceļubūves SIA" un SIA "Ceļavējš".