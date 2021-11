Rīgā ugunsgrēkā kādā dārza mājā gājis bojā cilvēks

Ap plkst.22.42 glābēji steidzās uz izsaukumu, kur ar atklātu liesmu dega dārza māja desmit kvadrātmetru platībā. Notikuma vietā tika atrasts viens bojāgājis cilvēks.

Tāpat VUGD steidzās uz izsaukumu Saulkrastu novada Sējas pagastā, kur trīsstāvu mājas pirmā stāva dzīvokļa virtuvē uz plīts dega ēdiens. Liesmas bija apdzēstas pirms VUGD ierašanās, bet dzīvoklī bija izveidojies spēcīgs sadūmojums.

Ugunsnelaimē cieta viens cilvēks, kurš tika nodots mediķiem. Mājoklī nebija ierīkots dūmu detektors.

Savukārt naktī uz pirmdienu VUGD saņēma izsaukumu Aucē, kur divstāvu mājas pagrabā pie apkures katla dega skaidu briketes 20 kvadrātmetru platībā un bija izveidojies spēcīgs sadūmojums.

No piedūmotās ēkas izglābti divi cilvēki, no kuriem viens bija cietis un tika nodots mediķiem. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās viens cilvēks. Patlaban ugunsgrēka dzēšana turpinās.