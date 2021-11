Aizvadītajā nedēļā vakcinācijas aptveres temps samazinājies

Starp septembra pirmajās nedēļās Latvijā vakcinētajiem cilvēkiem bija aptuveni vienlīdz daudz tādu, kuri pret Covid-19 potējas pirmo reizi, un tādu, kuri saņēma vakcīnas otro devu. Septembra vidū pirmreizēji vakcinēto iedzīvotāju īpatsvars sāka pieaugt, sasniedzot 61,44% nedēļā no 20.septembra, 66,18% nedēļā no 27.septembra, 70,31% nedēļā no 4.oktobra, 81,12% nedēļā no 11.oktobra un 81,51% nedēļā no 18.oktobra. Savukārt pagājušajā nedēļā no visiem poti pret Covid-19 saņēmušajiem pirmreizēji vakcinēti tika 72,17%, liecina NVD dati.

Saskaņā ar patlaban NVD datubāzē pieejamajiem datiem, pagājušajā nedēļā kopumā vakcīnu pret Covid-19 saņēmuši 72 296 cilvēki, taču pēc visu pēdējo dienu datu apkopošanas šis skaits vēl varētu pieaugt.

Pagājušajā nedēļā 34 387 cilvēki saņēmuši vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu, 14 862 - otro, 17 788 pacienti sapotēti pirmreizēji ar "Johnson & Johnson" (J&J) meitasuzņēmuma ražoto vakcīnu, kurai nepieciešama tikai viena deva, bet 3091 cilvēks ticis pie tā dēvētās trešās potes jeb balstvakcīnas, liecina NVD dati.

Līdz šim Latvijā kopumā veiktas 1 950 956 vakcīnas pret Covid-19 injekcijas, tostarp vakcīnas pirmo devu saņēmuši 928 824 cilvēki, bet vakcinācijas procesu noslēguši 1 010 270 cilvēki. Par vakcinācijas kursu noslēgušiem tiek uzskatīti cilvēki, kuri saņēmuši "AstraZeneca", "Pfizer"/"BioNTech" vai "Moderna" ražotās potes abas devas vai J&J meitasuzņēmuma vakcīnu, kurai nepieciešama tikai viena deva. Imunitāte pret Covid-19 izraisošo vīrusu pēc dažādu vakcīnu saņemšanas gan iestājas atšķirīgos laikos.

Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Latvijā 2021.gada jūlija sākumā provizoriski bija 1 882 200 iedzīvotāju, tātad līdz šim kopumā vakcinēti 61,36% iedzīvotāju, bet vakcinācijas procesu noslēguši 53,67% iedzīvotāju.

Lietošanai Eiropas Savienībā pašlaik ir apstiprinātas četras vakcīnas pret Covid-19 - "Pfizer"/"BioNTech", "Moderna", "AstraZeneca" un "Johnson&Johnson" jeb "Janssen", taču "AstraZeneca" vakcīnu zemā pieprasījuma dēļ Latvijā faktiski vairs nelieto. 2020.gada decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet masveidīgāka iedzīvotāju vakcinēšana sākās marta izskaņā. Latvijā vakcīnas pret Covid-19 iedzīvotājiem ir pieejamas no 12 gadu vecuma.