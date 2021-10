Kariņš: veselības nozari un ministrus pārsteidza tagad jau atsauktais priekšlikums par mobilizāciju

Mobilizācijas priekšlikums no veselības ministra Daniela Pavļuta (AP) puses "visvairāk apmulsināja" iesaistītās puses, bet tagad ministrs to ir noņēmis no darba kārtības, pauda valdības vadītājs.

To premjers sacīja pēc tikšanās, kurā piedalījās mediķu organizāciju pārstāvji, Pavļuts un citu koalīcijas partiju politiķi.

Atbildot uz jautājumu par "Attīstībai/Par!" politiķu izteiktajām bažām, ka "Jaunās vienotības" politiķi varētu būt iesaistīti Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) prasības par Pavļuta demisiju veidošanā, Kariņš pauda, ka LĀB veido neatkarīgi cilvēki, kuri pieņem "neatkarīgus lēmumus". Valdības vadītājs piebilda, ka Ārstu biedrības iekšienē arī ir domu atšķirības vairākos jautājumos.

Šodienas diskusiju rezultātā visas mediķu organizācijas nebija apmierinātas un vairākas joprojām uzstāj uz savu prasību par Pavļuta demisiju, atzīmēja Kariņš. Ministra uzdevums ir pārvarēt šīs domstarpības un risināt šos saasinājumus dialoga ceļā, kas ir milzu izaicinājums, bet izdarāms darbs, atzīmēja valdības vadītājs.

Kā ziņots, Pavļuts (AP) ir apliecinājis spēju sadarboties ar savas nozares pārstāvjiem un apņēmies risināt ar viņiem kopā kritiski svarīgos nozares jautājumus, un Ministru prezidents Kariņš ir pieņēmis lēmumu ļaut ministram turpināt strādāt, preses konferencē pavēstīja premjers.