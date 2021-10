Kur komandantstundas laikā klātienē iespējams saņemt medicīnisko palīdzību?

Ja cilvēkam strauji pasliktinās veselība komandantstundā pēc pl. 20.00, iespēju, kā ātri saņemt palīdzību, nav daudz. Var izsaukt NMPD vai doties uz uzņemšanu, kur visticamāk nāksies gaidīt garā rindā. Turklāt šos variantus veselības sistēmas pārslodzes dēļ iesaka izmantot tikai gadījumos, ja nopietni apdraudēta veselība vai arī dzīvība.

Latvijas reģionos mājsēdes laikā pieejami steidzamās medicīniskās palīdzības punkti. Pierīgā medicīnisko palīdzību arī komandantstundas laikā līdz pat pl. 23.00 iespējams saņemt arī “1 min. klīnikā”, kas atrodas pie Jūrmalas šosejas, kā arī Ādažos pie Tallinas šosejas un ir pirmais ātrās apkalpošanas klīniku tīkls valstī. Pirms došanās uz klīniku pacientam jāaizpilda pašapliecinājums. Klīnikas dibinātāja Ramona Mežale pastāstīja, kā “lokdauna” laikā norit darbs ātrās apkalpošanas klīnikā un ar kādiem izaicinājumiem, cenšoties saņemt medicīnisko aprūpi mājsēdes laikā, saskaras pacienti.

“Dienas laikā var sazināties ar ģimenes ārstu vai apmeklēt feldšeru, bet, ja vakarā ļoti strauji kāpj temperatūra vai, piemēram, gadās gūt sadzīvisku traumu vai brūci, kas jāpārsien vai jāšuj, iespēju, kur meklēt savlaicīgu palīdzību, paliek mazāk. Protams, ir ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis, bet ir pacienti, kuri precīzu diagnostiku var saņemt tikai klātienē,” par sarežģīto situāciju stāsta Mežale.

Pacientiem ar akūtām elpceļu infekcijas slimības pazīmēm ir sarežģīti saņemt klātienes konsultāciju, it īpaši, ja vēl nav saņemts negatīvs Covid-19 testa rezultāts. “Varam redzēt, ka ļoti daudziem pacientiem trūkst šīs piekļuves ģimenes ārstiem, jo pārsvarā pacienti uz klīniku brauc ar respiratoro saslimšanu simptomātiku. Klīnikā tai pašā dienā var nodot Covid-19 analīzes, bet uz vietas pieejami arī Covid-19 eksprestesti, kas palīdz provizoriski noteikt pacienta stāvokli pirms ir saņemts gala slēdziens no laboratorijas,” komentē Mežale. Medicīnisko palīdzību var saņemt arī komandantstundas laikā. Tādā situācijā pirms došanās uz klīniku ir jāpiesaka vizīte klīnikas mājas lapā, un tad jāizdrukā un jāaizpilda pašapliecinājums par pamatotu atrašanos ārpus dzīves vietas.

Mediķi “1 min. klīnikā” strādā sarkanajā režīmā, apkalpojot gan pacientus, kuriem ir apstiprināta Covid-19 saslimšana, gan arī tos, kuriem ir respiratoro saslimšanu simptomātika un tikai aizdomas par Covid-19. Tā kā klīnika ir sasniedzama tikai ar personīgo auto, kā arī pacienti nekontaktējas viens otru (uzgaidāmā telpa ir viņu automašīna), tad ir iespējams nodrošināt šī brīža situācijai maksimāli drošus apstākļus pakalpojumu saņemšanai.

Klīnikas izveidotāja Mežale izsaka cerību, ka šādi būs iespēja palīdzēt vismaz nelielai daļai sasirgušo, lai viņi nenonāktu slimnīcās, kas jau ir novēlotā fāze. “Kad sākām attīstīt ātrās apkalpošanas medicīnas klīnikas ideju zinājām, ka “1 min. klīnika” necentīsies aizstāt ģimenes ārstus vai citus speciālistus, bet palīdzēs atvieglot un optimizēt medicīnas segmenta darbu, un šobrīd tas ir nepieciešams vēl vairāk nekā jebkad iepriekš.”

“1 min. klīnikā” var saņemt diagnostiku un medicīnas pakalpojumus akūtu, dzīvību neapdraudošu saslimšanu gadījumos, kā arī veikt vakcināciju (gan pret gripu, gan Covid-19), nodot laboratorijas analīzes (tai skaitā Covid-19 analīzes) un veikt cita veida manipulācijas, piemēram, EKG vai brūču pārsiešana. Klīnikas darba laiks arī mājsēdes laikā ir no pl. 7.00 līdz 23.00. Ātrās apkalpošanas klīnika no citām atšķiras ar to, ka pacienti jau tajā pašā dienā var doties saņemt pakalpojumus.