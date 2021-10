FOTO: aizmāršīgi kurjeri, pa kādam bezpajumtniekam – pašvaldības policisti patrulē lietainā mājsēdes naktī

Izbraukšana šoreiz bija paredzēta no RPP Centra rajona pārvaldes ēkas Hanzas ielā 7. Kā nosaukums pasaka priekšā, ekipāža, kurai piebiedrojamies, patrulē pa galvaspilsētas centra rajonu.

Tas RPP gadījumā nozīmē aptuveno teritoriju no Daugavas līdz Brasas tiltam. Kopumā pa šī rajona naksnīgajām ielām braukā septiņas RPP ekipāžas.

Šis vakars izrādījās lietains, drēgns un vējains – visas nepieciešamās sastāvdaļas, lai mājsēdes stundās būtu maksimāli maz cilvēku, kuri jebkādu iemeslu dēļ atrodas ārpus dzīvesvietas vai darbavietas.

Braucot centra virzienā, ekipāžas policisti izstāsta, ka nebūt nav tā, ka tūlīt pēc plkst. 20 kārtībnieki ķeras klāt pirmajam gājējam vai braucējam, kurš nav paspējis pamukt četrās sienās.

“Cilvēki vēl dodas no, vai uz darbu. Tas ir jāsaprot, jābūt cilvēcīgiem,” lakonisks ir furgonu stūrējošais kārtībnieks.

Ap plkst. 20.20 pamanām arī pirmo automašīnu, kura ieinteresē RPP ekipāžu. Pie pārbaudes izrādās, ka tas ir kāds ēdiena piegādātājs, kuram līdzi nav pašapliecinājuma, kas attaisnotu viņa atrašanos ceļā. Par to tad arī tiek uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Jāteic, ka no ielās sastaptajiem vairums bija strādājošie un ēdienu piegādātāji ar pašapliecinājumu somā vai pa rokai.

Taču Vecrīgā kāds ārzemnieks bija pieķerts, atrodamies uz ielas bez nepieciešamajiem papīriem. Viņa attaisnojums – gaidot vienu no minētajiem ēdiena piegādātājiem, taču esot aizdomas, ka tas ir ieradies nepareizā adresē, līdz ar ko klients devies viņu sameklēt. Šajā gadījumā RPP ekipāža iztiek bez procesa uzsākšanas.

Pēcāk uz Kaļķu ielas gan tiek pamanīts kāds bezpajumtnieks, kurš RPP darbiniekiem esot labi zināms.

Tālākais ceļš ved uz patversmi Maskavas ielā, kur šādos gadījumos bezpajumtnieki jānogādā.

Pastāvīgas dzīvesvietas neesamība, kā izrādās, nav attaisnojums mājsēdes neievērošanai.

Kopumā gan pirmā 27. oktobra mājsēdes nakts daļa ekipāžai aizrit salīdzinoši mierīgi.

Jāteic, ka nepatīkamie laikapstākļi un virkne citu epidemioloģisko ierobežojumu izslēdz ļoti daudzus loģiskus iemeslus kādam tik vēlā nakts stundā atrasties ielās.

Latvijā 28. oktobra mājsēdes naktī sākti 229 administratīvie procesi par Covid-19 pandēmijas dēļ noteikto ierobežojumu neievērošanu, noskaidrots Valsts policijā.

Kopumā pārbaudītas 3794 personas, no tām 3260 personām bija aizpildīti apliecinājumi.

Tāpat sākti 229 administratīvie procesi par ierobežojumu neievērošanu, dotas 312 preventīvas norādes. 43 gadījumos vēl tikai lems par administratīvā procesa sākšanu.

Kas jāzina par mājsēdi?

Jau vēstīts, ka no 21. oktobra Latvijā izsludināta komandantstunda, kad no plkst. 20 līdz 5 no rīta dzīvesvietu nakts laikā var pamest tikai pamatotas nepieciešamības gadījumos, paredz Ministru kabineta apstiprinātie grozījumi ārkārtējās situācijas rīkojumā.

Grozījumi rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" paredz, ka jebkurai personai būs aizliegums naktī no plkst.20 līdz 5 pārvietoties, ja cilvēks nevarēs uzrādīt aizpildītu apliecinājumu un personu apliecinošu dokumentu, kas ir pieejams Valsts policijas mājaslapā.

Pašapliecinājumu var aizpildīt rakstiski brīvā formā, proti, drukātā formātā gan uz mājaslapā norādīta veidlapas parauga, gan pēc minētā piemēra uz baltas lapas, vai elektroniski savā viedierīcē.

Saistītās ziņas Kazāks: ja mājsēdi nepagarinās, tās ietekme uz ekonomiku būs neliela Jelgavā iedzīvotājs mājsēdes laikā bēg no policijas Ko pagatavot vakariņās mājsēdes laikā?

Izņēmumi tiks attiecināti uz personām, kuras dodas uz darba vai dienesta vietu vai no tās, vai veic darba vai dienesta pienākumus, kuras pārvietojas, lai saņemtu psiholoģisko atbalstu, ārstniecības pakalpojumus, tai skaitā vakcinācijas pret Covid-19 infekciju, vai dzīvnieku veterinārmedicīniskajai aprūpi, vai veiktu diennakts aptiekas apmeklējumu.

Tāpat naktī pārvietoties ārā drīkstēs personas, kam nepieciešama nokļūšanai līdz pasažieru pārvadājumu sniegšanas vietai lidostā, ostā, dzelzceļa stacijā vai autoostā vai no tām.

Gadījumā, ja cilvēkam mājsēdes laikā uz lidostu jādodas pakaļ ieceļotājam, tad jābūt līdzi aizpildītam pašapliecinājumam, personu apliecinošam dokumentam, kā arī ieceļotāja lidmašīnas biļetes kopijai.