Perevoščikovs prognozē drūmu ainu slimnīcās, tuvākajā laikā strauji pieaugot hospitalizēto Covid-19 pacientu skaitam

Perevoščikovs pieļāva, ka šodien 14 dienu kumulatīvās saslimšanas rādītājs uz 100 000 cilvēkiem Latvijā pārsniegs 1540.

Veselības ministra padomnieks Kaspars Bērziņš deputātus informēja, ka šodien varētu tikt ziņots par jaunu ar Covid-19 saslimušo skaita rekordu, inficēto skaitam vienas dienas laikā sasniedzot 3300 cilvēkus.

Bērziņš norādīja, ka pēdējās diennakts laikā nomiruši 29 cilvēki, kuri bija saslimuši ar Covid-19.

Kā ziņots, valstī līdz 15.novembrim izsludināts "lokdauns" Covid-19 izplatības ierobežošanai.

Ārstniecības iestādēs aizpagājušajā diennaktī ievietoti 195 Covid-19 pacienti, bet 118 no tām izrakstīti, līdz ar to kopumā stacionēto Covid-19 pacientu palielinājies par 4,1% - no 1162 līdz 1210 pacientiem, liecina Nacionālā veselības dienesta informācija. No slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem 1072 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 138 - ar smagu slimības gaitu. Tādējādi 11,4% stacionēto šobrīd ir smaga slimības gaita.